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Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей
Вночі 10 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область: 11 людей загинули та 13 поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.

Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться в повідомленні.
Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей

Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей

Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей

"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу", - розповів Резніченко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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