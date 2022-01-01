Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей
Сьогодні, 09:18
Вночі 10 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область: 11 людей загинули та 13 поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.
Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться в повідомленні.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу", - розповів Резніченко.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.
Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться в повідомленні.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.
"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу", - розповів Резніченко.
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