Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинули 11 людей





Про це Валентин Резніченко.



"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.



Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться в повідомленні.



У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.



Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.





"У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу", - розповів Резніченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 10 серпня російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область: 11 людей загинули та 13 поранені.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації"Трагічна ніч... У Нікопольському районі російська армія убила 11 людей, поранила - 13. Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі", - йдеться в повідомленні.У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків."У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Постраждало подружжя. Жінка з пораненнями у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. До тисячі людей без газу", - розповів Резніченко.

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