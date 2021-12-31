На Волині оштрафували жінку, яка спалювала стерню
Сьогодні, 10:30
Упродовж минулої доби, 9 серпня, рятувальники області загасили 5 пожеж, дві з яких виникли через спалювання волинянами післяжнивних залишків.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
Одну мешканку села Мощена, яка на території Ковельської міської громади спалювала післяжнивні залишки на полі, за факт підпалу стерні притягнули до адміністративної відповідальності (за ст. 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу на громадян (від 3060 грн до 6120 грн).
"Будьте людьми! Не допомагайте ворогу спалювати країну! Просимо відмовитися від практики спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників, та свідомо дотримуватись правил пожежної безпеки!" -
рятувальники вкотре звертаються до волинян.
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Про це повідомила пресслужба ДСНС Волині.
Одну мешканку села Мощена, яка на території Ковельської міської громади спалювала післяжнивні залишки на полі, за факт підпалу стерні притягнули до адміністративної відповідальності (за ст. 77 та 77/1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу на громадян (від 3060 грн до 6120 грн).
"Будьте людьми! Не допомагайте ворогу спалювати країну! Просимо відмовитися від практики спалювання пожнивних залишків, сухотрав’я, чагарників, та свідомо дотримуватись правил пожежної безпеки!" -
рятувальники вкотре звертаються до волинян.
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