На Волині 37-річний мотоцикліст злетів у кювет та врізався у дерево: у лікарні він помер





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



37-річний лучанин, керуючи мотоциклом «КМЗ Днепр МТ 11», з’їхав в кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації. Але від отриманих травм він помер.



Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП трапилася на автодорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.37-річний лучанин, керуючи мотоциклом «КМЗ Днепр МТ 11», з’їхав в кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації. Але від отриманих травм він помер.Фото ілюстративне.

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