На Волині 37-річний мотоцикліст злетів у кювет та врізався у дерево: у лікарні він помер

На Волині 37-річний мотоцикліст злетів у кювет та врізався у дерево: у лікарні він помер
ДТП трапилася на автодорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

37-річний лучанин, керуючи мотоциклом «КМЗ Днепр МТ 11», з’їхав в кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації. Але від отриманих травм він помер.

Фото ілюстративне.

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Теги: ДТП, смерть, мотоцикліст
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