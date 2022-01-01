На Волині у ДТП травмувалися троє людей, серед них – 2 дітей

Автопригоди сталися у Луцькому та Ковельському районах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Луцьку водій автомобіля BMW X5, рухаючись з вулиці Наливайка на вулицю Домни Гордіюк, допустив наїзд на 14-річного велосипедиста, який переїжджав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП неповнолітнього госпіталізували до лікарні.У Ковелі, на перехресті вулиць Фестивальна - Ярослава Мудрого - Богдана Хмельницького, 32-річний місцевий житель, керуючи скутером Honda, зіткнувся із автомобілем Mercedes-Benz. Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження. Його доставили в травматологічне відділення Ковельського МТМО.У Любомлі 22-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Suzuki, здійснив зіткнення із 11-річним велосипедистом. Внаслідок ДТП велосипедист травмувався, його госпіталізували до лікарні.За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.