Вибухи в Криму: Повітряні сили ЗСУ розповіли, яку техніку зберігали окупанти в «Саках»





Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 10 серпня, пише



Ігнат розповів, що "Саки" - це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.



Вони щодоби злітали з аеродрому. 24 на 7 авіація ворога здійснює патрулювання повітряного простору біля України. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінючи лише літаки та екіпажі, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.



Загалом же в Криму є 5 аеродромів, які РФ може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні, і це становить неабияку загрозу, на додачу до десятків аеродромів у Білорусі та й у самій Росії, додав Ігнат.



"По вибуху, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад авіаційного озброєння. Тому що була детонація серйозна. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невеличка перемога", - сказав Юрій Ігнат.



Нагадаємо, що 9 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили України припускають, що внаслідок вибухів 9 серпня на аеродромі в окупованому Криму знищено склад авіаційного озброєння та близько десятка літаків.Про це повідомив речник командування Повітряних силв ефірі національного телемарафону 10 серпня, пише Українська правда Ігнат розповів, що "Саки" - це військовий аеродром в українському Криму, де окупанти розташовували літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.Вони щодоби злітали з аеродрому. 24 на 7 авіація ворога здійснює патрулювання повітряного простору біля України. Не долітаючи до острова Зміїний, вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінючи лише літаки та екіпажі, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.Загалом же в Криму є 5 аеродромів, які РФ може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні, і це становить неабияку загрозу, на додачу до десятків аеродромів у Білорусі та й у самій Росії, додав Ігнат."По вибуху, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що уражений склад авіаційного озброєння. Тому що була детонація серйозна. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невеличка перемога", - сказав Юрій Ігнат.Нагадаємо, що 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи . Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.

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