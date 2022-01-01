У Маріуполі почалася прихована мобілізація: росіяни надсилають мешканцям СМС про набір на «службу»





Про це повідомляють на



"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати на своїх пропагандистських каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Маріуполя почали отримувати СМС з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку.Про це повідомляють на телеграм-каналі Маріупольської міської ради."Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати на своїх пропагандистських каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - наголошують у міській раді.

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