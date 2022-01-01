У Маріуполі почалася прихована мобілізація: росіяни надсилають мешканцям СМС про набір на «службу»
Сьогодні, 11:50
Жителі Маріуполя почали отримувати СМС з нібито пропозицією роботи у «новому підрозділі». Насправді людей просто збирають та відправляють на фронт. Як це робили у Донецьку.
Про це повідомляють на телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати на своїх пропагандистських каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - наголошують у міській раді.
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Про це повідомляють на телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
"Це свідчить про те, що у російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати на своїх пропагандистських каналах. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій у якості гарматного м'яса, аби прикрити свої позиції. Закликаємо маріупольців не вестися на такі чи інші пропозиції від окупантів. Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс в наш дім війну", - наголошують у міській раді.
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