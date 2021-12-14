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У громадах Волині, що межують з Білоруссю, діти до школи не підуть

У громадах Волині, що межують з Білоруссю, діти до школи не підуть
Ради оборони Волинської області ухвали рішення щодо навчання у освітніх закладах тих населених пунктів, що межують із Білоруссю.

Про це повідомили на нараді з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року 10 серпня.

«У закладах, які розташовані у 50-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю, навчатися не будуть. Це однозначно!», – запевнила очільниця управління освіти і науки Волинської ОВА Людмила Плахотна. До слова, це 25% від загальної кількості шкіл на Волині.

Незалежно від того, каже Плахотна, облаштовують ці навчальні заклади укриття, чи ні – очного навчання не буде. Йдеться про школи Шацької, Любешівської, Камінь-Каширської та Ратнівської громад.


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Теги: Білорусь, школа, дистанційне навчання
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