У громадах Волині, що межують з Білоруссю, діти до школи не підуть

Ради оборони Волинської області ухвали рішення щодо навчання у освітніх закладах тих населених пунктів, що межують із Білоруссю.Про це повідомили на нараді з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року 10 серпня.«У закладах, які розташовані у 50-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю, навчатися не будуть. Це однозначно!», – запевнила очільниця управління освіти і науки Волинської ОВА. До слова, це 25% від загальної кількості шкіл на Волині.Незалежно від того, каже Плахотна, облаштовують ці навчальні заклади укриття, чи ні – очного навчання не буде. Йдеться про школи Шацької, Любешівської, Камінь-Каширської та Ратнівської громад.