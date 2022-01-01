Знайшли мертвим пенсіонера з Волині, який зник ще в січні
Сьогодні, 12:20
8-го серпня знайшли мертвим Володимира Ткачука, жителя села Грушів Павлівської громади Володимирського району.
Про це БУГу повідомили у поліції.
Нагадаємо, 5-го січня о 9:30 71-річний чоловік пішов з дому та зник. У чоловіка були проблеми з пам’яттю. Він зникав неодноразово. Вперше його розшукали у Львівській області.
8-го серпня останки чоловіка знайшли в хащах у селі Грушів в лісопосадці неподалік кладовища. Його впізнали за одягом. Причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.
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Про це БУГу повідомили у поліції.
Нагадаємо, 5-го січня о 9:30 71-річний чоловік пішов з дому та зник. У чоловіка були проблеми з пам’яттю. Він зникав неодноразово. Вперше його розшукали у Львівській області.
8-го серпня останки чоловіка знайшли в хащах у селі Грушів в лісопосадці неподалік кладовища. Його впізнали за одягом. Причини смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.
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