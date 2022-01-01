У МОЗ заявили, що рівень захворюваності на коронавірус зростає
Сьогодні, 12:50
Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Зокрема, за минулий тиждень було виявлено 3 тисячі 893 нових випадків інфікування, це на 40% більше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомили у МОЗ.
За цей же період до лікарень госпіталізували 1 тисячу 763 пацієнти. Зайнято зараз лише 4,5% ліжок для COVID-хворих.
Зафіксовано також летальні випадки: за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.
У МОЗ зазначили, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19: люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксуються на умовно безпечній території – там пацієнти частіше звертаються до лікаря.
Українцям рекомендували при появі симптомів вірусу за можливості зробити тест на COVID-19: отримати направлення на безкоштовне тестування, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Поки немає результатів тесту, краще обмежити контакти з іншими людьми. Крім того, важливо вакцинуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у МОЗ.
За цей же період до лікарень госпіталізували 1 тисячу 763 пацієнти. Зайнято зараз лише 4,5% ліжок для COVID-хворих.
Зафіксовано також летальні випадки: за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.
У МОЗ зазначили, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19: люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксуються на умовно безпечній території – там пацієнти частіше звертаються до лікаря.
Українцям рекомендували при появі симптомів вірусу за можливості зробити тест на COVID-19: отримати направлення на безкоштовне тестування, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Поки немає результатів тесту, краще обмежити контакти з іншими людьми. Крім того, важливо вакцинуватись.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У МОЗ заявили, що рівень захворюваності на коронавірус зростає
Сьогодні, 12:50
Знайшли мертвим пенсіонера з Волині, який зник ще в січні
Сьогодні, 12:20
У Маріуполі почалася прихована мобілізація: росіяни надсилають мешканцям СМС про набір на «службу»
Сьогодні, 11:50
Вибухи в Криму: Повітряні сили ЗСУ розповіли, яку техніку зберігали окупанти в «Саках»
Сьогодні, 11:36
Медіа