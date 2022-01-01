У МОЗ заявили, що рівень захворюваності на коронавірус зростає





Про це повідомили у



За цей же період до лікарень госпіталізували 1 тисячу 763 пацієнти. Зайнято зараз лише 4,5% ліжок для COVID-хворих.



Зафіксовано також летальні випадки: за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.



У МОЗ зазначили, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19: люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксуються на умовно безпечній території – там пацієнти частіше звертаються до лікаря.



Українцям рекомендували при появі симптомів вірусу за можливості зробити тест на COVID-19: отримати направлення на безкоштовне тестування, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Поки немає результатів тесту, краще обмежити контакти з іншими людьми. Крім того, важливо вакцинуватись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Зокрема, за минулий тиждень було виявлено 3 тисячі 893 нових випадків інфікування, це на 40% більше, ніж тижнем раніше.Про це повідомили у МОЗ За цей же період до лікарень госпіталізували 1 тисячу 763 пацієнти. Зайнято зараз лише 4,5% ліжок для COVID-хворих.Зафіксовано також летальні випадки: за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.У МОЗ зазначили, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19: люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксуються на умовно безпечній території – там пацієнти частіше звертаються до лікаря.Українцям рекомендували при появі симптомів вірусу за можливості зробити тест на COVID-19: отримати направлення на безкоштовне тестування, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Поки немає результатів тесту, краще обмежити контакти з іншими людьми. Крім того, важливо вакцинуватись.

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