У МОЗ заявили, що рівень захворюваності на коронавірус зростає

У МОЗ заявили, що рівень захворюваності на коронавірус зростає
Останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. Зокрема, за минулий тиждень було виявлено 3 тисячі 893 нових випадків інфікування, це на 40% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили у МОЗ.

За цей же період до лікарень госпіталізували 1 тисячу 763 пацієнти. Зайнято зараз лише 4,5% ліжок для COVID-хворих.

Зафіксовано також летальні випадки: за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 осіб, тижнем раніше – 14 осіб.

У МОЗ зазначили, що в країні спостерігається низький рівень діагностики COVID-19: люди звертаються до лікаря лише тоді, коли вже потрібна госпіталізація. Більшість випадків захворювання фіксуються на умовно безпечній території – там пацієнти частіше звертаються до лікаря.

Українцям рекомендували при появі симптомів вірусу за можливості зробити тест на COVID-19: отримати направлення на безкоштовне тестування, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Поки немає результатів тесту, краще обмежити контакти з іншими людьми. Крім того, важливо вакцинуватись.

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Теги: коронавірус, МОЗ
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