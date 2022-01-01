Обстріл Дніпропетровщини: кількість загиблих зросла до 13





Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.



О 9:16 Резніченко повідомив, що кількість загиблих зросла з 11 до 13 – у лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу.



"На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - повідомив Резніченко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, у результаті чого 13 людей загинули та 11 дістали поранення.Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністраціїО 9:16 Резніченко повідомив, що кількість загиблих зросла з 11 до 13 – у лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу."На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані", - повідомив Резніченко. Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Зокрема загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді.

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