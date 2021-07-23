Волинянин на городі вирощував коноплю. ФОТО

У селі Колодяжне Ковельського району на двох земельних ділянках для ведення сільського господарства чоловік вирощував понад 100 кущів коноплі.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські факт злочину задокументували. Заборонені рослини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 310 ( посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Тепер волинянину за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.