Волинянин на городі вирощував коноплю. ФОТО

Волинянин на городі вирощував коноплю. ФОТО
У селі Колодяжне Ковельського району на двох земельних ділянках для ведення сільського господарства чоловік вирощував понад 100 кущів коноплі.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські факт злочину задокументували. Заборонені рослини вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 310 ( посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Тепер волинянину за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.

Волинянин на городі вирощував коноплю. ФОТО
Волинянин на городі вирощував коноплю. ФОТО

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Теги: конопля, Колодяжне, поліція
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