Депутати Волиньради вимагатимуть заборони Московського патріархату на території України





Про це



Відповідний проєкт сесійного рішення, авторства депутатів Ігоря Леха, Володимира Бондара, Юрія Ройка та Миколи Буліги, розглянули на сьогоднішньому засіданні члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Так, остаточний варіант тексту звернення виноситиметься на розгляд сесії обласної ради у редакції комісії.



У документі обранці волинської громади висловлюють переконання, що для Російської Федерації Українська православна церква московського патріархату, як частина російської православної церкви, практично є останнім форпостом з підтримки держави-агресора. Депутати також наголошують, що Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руського міра».



«Перед вторгненням в Україну Путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні». Православна церква в Росії - це певний департамент у справах релігій російської держави, а позиція РПЦ та персонально патріарха кіріла у війні Росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини та чоловіки, мирні люди, серед яких діти, жінки, старенькі. Визнаючи це, частина священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії Кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в Москві, що прямо загрожує національній безпеці України. Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і, подекуди, вчиняють колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП у своїй масі не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю», - йдеться у тексті звернення.



Відтак, депутати обласної ради мають намір звернутись до:



1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України з вимогами:



– прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;



– ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;



– здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра;



2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка – негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;



3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Волинської обласної ради ініціюють прийняття звернення до Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України та начальника обласної військової адміністрації про заборону Української православної церкви Московського патріархату на території України.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної ради.Відповідний проєкт сесійного рішення, авторства депутатівта, розглянули на сьогоднішньому засіданні члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією. Так, остаточний варіант тексту звернення виноситиметься на розгляд сесії обласної ради у редакції комісії.У документі обранці волинської громади висловлюють переконання, що для Російської Федерації Українська православна церква московського патріархату, як частина російської православної церкви, практично є останнім форпостом з підтримки держави-агресора. Депутати також наголошують, що Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які часто самі цього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування ідей і наративів «руського міра».«Перед вторгненням в Україну Путін заявив, що УПЦ МП в Україні «утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні». Православна церква в Росії - це певний департамент у справах релігій російської держави, а позиція РПЦ та персонально патріарха кіріла у війні Росії проти України є максимально людиноненависницькою. Від рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини та чоловіки, мирні люди, серед яких діти, жінки, старенькі. Визнаючи це, частина священників УПЦ МП на Волині поставили свої підписи під зверненням з вимогою засудити дії Кіріла силою міжнародного церковного трибуналу. Однак, керівництво УПЦ МП й досі продовжує зберігати підпорядкування центру в Москві, що прямо загрожує національній безпеці України. Представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської агресії проти України і, подекуди, вчиняють колаборантські дії: співпраця з Росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням агресора, постачання окупантам інформації, ресурсів тощо. Це свідчить про те, що духовенство УПЦ МП у своїй масі не покаялося. Глибоко в душі вони залишаються вірними Кремлю», - йдеться у тексті звернення.Відтак, депутати обласної ради мають намір звернутись до:1. Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України з вимогами:– прийняти Закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні;– ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності;– здійснити повернення українському народу таких українських релігійних святинь, як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-Успенська Почаївська лавра;2. Начальника Волинської обласної військової адміністрації– негайно скасувати в установленому законодавством порядку Статути та державну реєстрацію релігійних громад УПЦ МП на території Волинської області;3. Вірян УПЦ МП на Волині – відкинути непорозуміння та сумніви, розірвати будь-які зв’язки із РПЦ, що дасть вірянам нашої країни змогу збудувати єдину православну незалежну українську церкву.

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