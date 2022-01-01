Що робити, якщо повітряна тривога застала у кафе і ресторанах Луцька





Інформаційного агентства ВолиньPost.



У кафе «Pur Pur» переконують: жодних наказів «згори» для закладів громадського харчування не було.



«Немає розпоряджень і чіткого алгоритму дій. Ми, звісно, повідомляємо гостям про тривогу і пропонуємо перейти в найближче бомбосховище на паркінг ЖК «Яровиця». Якщо вони вирішують залишитися – продовжуємо працювати і зачинаємо заклад. Нових відвідувачів не пускаємо», – пояснює адміністраторка.



Така ж ситуація у сусідньому ресторані «Café de Vino». Про найближчі укриття інформують і тут, але, якщо відвідувачі відмовляються йти, – продовжують обслуговувати. А ось гостей, які сидять на літній терасі, запрошують до закладу, мовляв, там безпечніше.



Щоправда, начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської ради Юрій Кирилюк запевняє: усі розважальні, торгові, зокрема магазини та ринки, центри та заклади громадського харчування отримали відповідний лист, у якому чітко вказано, що робити у випадку повітряної тривоги.



«Коли лунає сигнал повітряної тривоги «Увага всім!», усі заклади повинні тимчасово припинити свою роботу і укритися у найближчій захисній споруді. У березні усім керівникам ми надіслали відповідний лист із підписом міського голови. Такі речі вибірково не роблять, отримати пошту мали всі. Як виняток – технічні моменти. Утім, у будь-якому випадку сирена – сигнал державного значення та виконання. Кожна людина повинна берегти своє життя та здоров’я, а також не наражати на небезпеку інших», – зазначає Кирилюк.



Проте, каже пан Юрій, лучани безпекою нехтують. Ба більше, сперечаються і конфліктують, якщо їх просять залишити приміщення і перейти в укриття. А ті, хто виходить спокійно, продовжують стояти надворі з надією повернутися в магазин найпершими та якнайшвидше.



Кирилюк також зауважує: якщо станеться непоправне – керівник нестиме відповідальність за своїх підлеглих.



«Якщо говорити про заклади харчування, то працівник установи (адміністратор, офіціант або директор) повинен проінформувати відвідувачів про найближчі укриття та зачинити двері. Працівники також повинні перейти у сховище», – розповідає Юрій Кирилюк.



І справді, рекомендації від міськради, кажуть у «Mr. Benedict Cafe», отримували.



«Після трагедії у Вінниці ми зачинаємось, не розмірковуючи! Щойно лунає сирена – розраховуємо усіх гостей та запаковуємо страви з собою. Якщо приготувати не встигли – видаляємо з рахунку. Показуємо, де є найближчі укриття. Поруч із нами – сховища у приміщеннях драмтеатру та собору. Зачиняємо заклад і самі спускаємось у підвал», – каже адміністраторка Оксана Тарасюк.



Організували роботу і в еко-кафе «Дядя PIZZА». Відвідувачі продовжують смакувати улюбленими стравами, будучи в безпеці.



«У нас є два заклади. Кафе на Лесі Українки розташоване у підвальному приміщенні, тож гості продовжують там сидіти і під час повітряної тривоги. Відвідувачам на літній терасі пропонуємо туди спуститися. Якщо ті відмовляються – запаковуємо їжу з собою.



Гостям у закладі на проспекті Волі під час тривоги кажемо перейти у дитячу кімнату (вона розташована у підвалі – ред.). У випадку відмови – аналогічно: пакуємо з собою», – пояснює адміністраторка Анастасія Приймачук.



Зауважимо, що за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність, а саме – штраф у розмірі до 5100 гривень.



До слова, нещодавно до Верховної Ради України внесли кримінальну відповідальність:



• за порушення вимог у сфері цивільного захисту, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю людей — штраф від 17 000 до 51 000 грн, або порушника засуджують до виправних робіт до двох років, або до обмеження волі строком до трьох років;



• у разі повторного порушення або якщо воно спричинило загибель людей, передбачають за покарання позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Початок великої війни докорінно змінив життя кожного українця. Кілька днів країна оговтувалась, але все ж продовжила працювати, аби підтримувати економіку. Заклади громадського харчування – не виняток. Навіть у відносно мирних містах їм треба працювати, зважаючи на повітряні тривоги. Непоодинокі теракти упродовж п’ятьох місяців, які влаштовує ворог, змушують врешті задуматись і таки подбати про власну безпеку. Список укриттів , що розташовані поруч із оселею, лучани уже би мали запам’ятати. Однак, що робити, якщо повітряна тривога застала, до прикладу, не вдома, а у кафе чи ресторані – з’ясовували журналістиУ кафепереконують: жодних наказів «згори» для закладів громадського харчування не було.«Немає розпоряджень і чіткого алгоритму дій. Ми, звісно, повідомляємо гостям про тривогу і пропонуємо перейти в найближче бомбосховище на паркінг ЖК «Яровиця». Якщо вони вирішують залишитися – продовжуємо працювати і зачинаємо заклад. Нових відвідувачів не пускаємо», – пояснює адміністраторка.Така ж ситуація у сусідньому ресторані. Про найближчі укриття інформують і тут, але, якщо відвідувачі відмовляються йти, – продовжують обслуговувати. А ось гостей, які сидять на літній терасі, запрошують до закладу, мовляв, там безпечніше.Щоправда, начальник відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської радизапевняє: усі розважальні, торгові, зокрема магазини та ринки, центри та заклади громадського харчування отримали відповідний лист, у якому чітко вказано, що робити у випадку повітряної тривоги.«Коли лунає сигнал повітряної тривоги «Увага всім!», усі заклади повинні тимчасово припинити свою роботу і укритися у найближчій захисній споруді. У березні усім керівникам ми надіслали відповідний лист із підписом міського голови. Такі речі вибірково не роблять, отримати пошту мали всі. Як виняток – технічні моменти. Утім, у будь-якому випадку сирена – сигнал державного значення та виконання. Кожна людина повинна берегти своє життя та здоров’я, а також не наражати на небезпеку інших», – зазначає Кирилюк.Проте, каже пан Юрій, лучани безпекою нехтують. Ба більше, сперечаються і конфліктують, якщо їх просять залишити приміщення і перейти в укриття. А ті, хто виходить спокійно, продовжують стояти надворі з надією повернутися в магазин найпершими та якнайшвидше.Кирилюк також зауважує: якщо станеться непоправне – керівник нестиме відповідальність за своїх підлеглих.«Якщо говорити про заклади харчування, то працівник установи (адміністратор, офіціант або директор) повинен проінформувати відвідувачів про найближчі укриття та зачинити двері. Працівники також повинні перейти у сховище», – розповідає Юрій Кирилюк.І справді, рекомендації від міськради, кажуть у, отримували.«Після трагедії у Вінниці ми зачинаємось, не розмірковуючи! Щойно лунає сирена – розраховуємо усіх гостей та запаковуємо страви з собою. Якщо приготувати не встигли – видаляємо з рахунку. Показуємо, де є найближчі укриття. Поруч із нами – сховища у приміщеннях драмтеатру та собору. Зачиняємо заклад і самі спускаємось у підвал», – каже адміністраторкаОрганізували роботу і в еко-кафе. Відвідувачі продовжують смакувати улюбленими стравами, будучи в безпеці.«У нас є два заклади. Кафе на Лесі Українки розташоване у підвальному приміщенні, тож гості продовжують там сидіти і під час повітряної тривоги. Відвідувачам на літній терасі пропонуємо туди спуститися. Якщо ті відмовляються – запаковуємо їжу з собою.Гостям у закладі на проспекті Волі під час тривоги кажемо перейти у дитячу кімнату. У випадку відмови – аналогічно: пакуємо з собою», – пояснює адміністраторкаЗауважимо, що за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена, а саме –До слова, нещодавно до Верховної Ради України внесли законопроєкт , у якому пропонують запровадити покарання для бізнесу за роботу під час повітряної тривоги. Планують доповнити Кримінальний кодекс новою статтею та встановити• за порушення вимог у сфері цивільного захисту, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю людей —• у разі повторного порушення або якщо воно спричинило загибель людей, передбачають за покарання позбавлення волі на термін

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