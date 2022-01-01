Лучанам нагадали, де можна знайти укриття під час повітряної тривоги. АДРЕСИ





У патрульній поліції нагадують адреси захисних споруд та укриттів Луцька:



• КП ІАЦ „Волинь-енергософт”, вул. Винниченка, 67

• ПАТ „Луцькпластмас”, вул.Рівненська,76а

• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3

• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3

• ТзОВ „Луцьккомунмаш”, вул. Дубнівська,22а

• ПАТ „Електротермометрія”, вул.Ковельська,40

• ТзОВ “ВОГ РІТЕЙЛ”, вул.Єршова, 1

• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2

• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2

• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2

• ДП „АЗС № 1 АТ АК „Богдан Моторс”, вул. Рівенська,42

• Луцький гуманітарний університет (Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 5

• ПП “Кобак і К”, вул. Лідавська, 1

• ВАТ “Каскад-Продакшин” ЛТД, вул. Єршова, 3

• ПП “Вір”, вул.Рівенська, 54

• ТзОВ “Торговий дім Любарт”, вул.Підгаєцька,13а

• Луцька міська клінічна лікарня, просп.Відродження,13

• Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, вул.Теремнівська,85а

• Цех ДЕТЕК “Галременерго”, вул.Залізнична, 1

• ПАТ „ВГП” (Волиньголов-постач), вул. Георгія Гонгадзе,25

• ВАТ „ЛКПК” (ПАТ “Луцька картонно-паперова фабрика”), вул. Карбишева, 3

• ТОВ „Луцький м¢ ясокомбінат № 1”, вул. Лідавська, 2

• ВКФ “Меблі”, вул. Лідавська, 8

• Луцький ЦТКП Волинської філії ПАТ “Укртелеком”, просп. Перемоги, 2

• ПАТ “СКФ Україна ”, вул. Боженка,34

• Академія рекреаційних технологій і права, вул. Карбишева, 2

• АТЗТ “Луцький завод ВПД” (ТзОВ „Деймос-М”), вул. Індустріальна, 4

• МП „Полум’я” (Полікруд), вул. Заводська,22

• СМП „Луцькагробуд”, Луцькінвестбуд (Луцька районна дитячоюнацька спортивна школа), вул. Володимирська, 91 (106)

• Підприємство „Волинь-автомотосервіс”, вул. Підгаєцька, 3

• ПАТ „Теремно Хліб”, вул. Підгаєцька,13б

• Госпіталь інвалідів ВВВ, вул. Стефаника,3а

• ПП „Волиньферо-метал” (Інтертрейд), вул. Індустріальна, 6

• ТзОВ ТД „Луцьккондитер”, вул. Володимирська,57а

• Волинська філія ДУ „Держгрунтохорона»”, вул. Глушець,49

• Луцький КХП № 2, вул. Молодогвардійська,11

• КТ „Волиньбудкомплект”, вул. Мамсурова,10а

• Апеляційний суд, вул. Червоного Хреста,10

• Залізнична ст.Луцьк, вул. Стрілецька,49

• ПП “ВВС”, вул. І.Франка,44

• Луцький національний технічний університет, вул.Потебні,56

• ТзОВ “Луцькспецбуд”, вул. Клима Савури,33

• ТзОВ “Завод будівельних конструкцій”, пров.Комунальний, 4

• ПАТ “Волиньобленерго”, вул. Єршова, 4

• ДП „АЗС № 1 АТ АК “Богдан Моторс” Рівненська, 42

• Підприємство електротранспорту, вул. Даньшина, 1/52

• Наркодиспансер, вул. Карбишева, 4

• ПрАТ “Декстон”, вул. Трункіна,12

• КП “Луцькводоканал”, вул. Дубнівська, 26

• Обласна дитяча лікарня, просп. Відродження,30

• ТзОВ „Денвел”, вул. Рівненська,76а

• ПАТ “Волиньгаз”, вул. І.Франка,12

• АТС-6 Волинська Філія ПАТ “Укртелеком”, вул. Кривий Вал,28

• ЖКП № 3, вул. Г.Артемовського, 3

• КП “Луцькводоканал”, вул. Селищна

• Луцький КХП № 2, вул. І.Франка,46

• ТОВ «Стілус», вул. Єршова,11

• Залізнична ст. Гнідава, вул. Мамсурова, 6

• ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, просп.Волі,27

• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25

• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25

• Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, просп. Молоді,12

• СШ № 9,вул. Потапова,30

• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32

• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32

• УДППЗ „Укрпошта”, вул. Пушкіна, 9

• Обласна психлікарня, вул. Теремнівська,98

• ЖКП № 3, вул. Словацького,11

• ЖКП № 3, просп. Волі, 8

• ЖКП № 3, просп. Волі,10

• Обласний Український муз-драм. театр ім. Т.Г. Шевченка, вул. Театральна, 1

• Обласна інфекційна лікарня, вул. Шевченка,30

• ЖКП № 3, вул. П’ятницька гірка, 2

• КП “Промбуд” – 6 (ТзОВ „Пластиком-Луцьк”), вул. Ковельська, 3

• Обласна телерадіокомпанія, вул. Словацького, 9

• СШ 16, вул. Корольова, 7

• Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Д.Галицького,18

• СШ № 2, вул. Львівська,28

• ПАТ «Луцьке АТП 10727», вул. Єршова, 6

• ЖКП № 11, вул. Можайського, 4

• ПрАТ «Луцьке АТП-10701», вул. Зв’язківців, 1

• ПАТ «Волиньдревпром», вул. Ковельська, 68

• ПАТ “Полімер”, вул. Дубнівська,47в

• ТзОВ “Феміда-інтер”, вул. Дубнівська,36

• Обласна рада профспілок, вул. Волі, 6

• СШ № 5, вул. Перемоги,16

• СШ № 5, вул. Перемоги,16

• ЖКП № 3, вул. Л.Українки,30

• ЖКП № 3, вул. Волі,11

• ЖКП № 3, вул. Волі, 9

• ЖКП № 3, вул. Волі,23

• Свято-Троїцький собор, вул. Паркова, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанам нагадують, що при сигналі повітряної тривоги необхідно негайно відправлятися до укриття. Якщо захисна споруда відсутня в районі розміщення будинку, то необхідно використовувати для укриття підвальне приміщення будинку в якому проживаєте, а у випадку його відсутності, укриватись в підвальному приміщенні сусіднього або найближчого будинку.У патрульній поліції нагадують адреси захисних споруд та укриттів Луцька:• КП ІАЦ „Волинь-енергософт”, вул. Винниченка, 67• ПАТ „Луцькпластмас”, вул.Рівненська,76а• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3• ТзОВ „Луцьккомунмаш”, вул. Дубнівська,22а• ПАТ „Електротермометрія”, вул.Ковельська,40• ТзОВ “ВОГ РІТЕЙЛ”, вул.Єршова, 1• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2• ДП „АЗС № 1 АТ АК „Богдан Моторс”, вул. Рівенська,42• Луцький гуманітарний університет (Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 5• ПП “Кобак і К”, вул. Лідавська, 1• ВАТ “Каскад-Продакшин” ЛТД, вул. Єршова, 3• ПП “Вір”, вул.Рівенська, 54• ТзОВ “Торговий дім Любарт”, вул.Підгаєцька,13а• Луцька міська клінічна лікарня, просп.Відродження,13• Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, вул.Теремнівська,85а• Цех ДЕТЕК “Галременерго”, вул.Залізнична, 1• ПАТ „ВГП” (Волиньголов-постач), вул. Георгія Гонгадзе,25• ВАТ „ЛКПК” (ПАТ “Луцька картонно-паперова фабрика”), вул. Карбишева, 3• ТОВ „Луцький м¢ ясокомбінат № 1”, вул. Лідавська, 2• ВКФ “Меблі”, вул. Лідавська, 8• Луцький ЦТКП Волинської філії ПАТ “Укртелеком”, просп. Перемоги, 2• ПАТ “СКФ Україна ”, вул. Боженка,34• Академія рекреаційних технологій і права, вул. Карбишева, 2• АТЗТ “Луцький завод ВПД” (ТзОВ „Деймос-М”), вул. Індустріальна, 4• МП „Полум’я” (Полікруд), вул. Заводська,22• СМП „Луцькагробуд”, Луцькінвестбуд (Луцька районна дитячоюнацька спортивна школа), вул. Володимирська, 91 (106)• Підприємство „Волинь-автомотосервіс”, вул. Підгаєцька, 3• ПАТ „Теремно Хліб”, вул. Підгаєцька,13б• Госпіталь інвалідів ВВВ, вул. Стефаника,3а• ПП „Волиньферо-метал” (Інтертрейд), вул. Індустріальна, 6• ТзОВ ТД „Луцьккондитер”, вул. Володимирська,57а• Волинська філія ДУ „Держгрунтохорона»”, вул. Глушець,49• Луцький КХП № 2, вул. Молодогвардійська,11• КТ „Волиньбудкомплект”, вул. Мамсурова,10а• Апеляційний суд, вул. Червоного Хреста,10• Залізнична ст.Луцьк, вул. Стрілецька,49• ПП “ВВС”, вул. І.Франка,44• Луцький національний технічний університет, вул.Потебні,56• ТзОВ “Луцькспецбуд”, вул. Клима Савури,33• ТзОВ “Завод будівельних конструкцій”, пров.Комунальний, 4• ПАТ “Волиньобленерго”, вул. Єршова, 4• ДП „АЗС № 1 АТ АК “Богдан Моторс” Рівненська, 42• Підприємство електротранспорту, вул. Даньшина, 1/52• Наркодиспансер, вул. Карбишева, 4• ПрАТ “Декстон”, вул. Трункіна,12• КП “Луцькводоканал”, вул. Дубнівська, 26• Обласна дитяча лікарня, просп. Відродження,30• ТзОВ „Денвел”, вул. Рівненська,76а• ПАТ “Волиньгаз”, вул. І.Франка,12• АТС-6 Волинська Філія ПАТ “Укртелеком”, вул. Кривий Вал,28• ЖКП № 3, вул. Г.Артемовського, 3• КП “Луцькводоканал”, вул. Селищна• Луцький КХП № 2, вул. І.Франка,46• ТОВ «Стілус», вул. Єршова,11• Залізнична ст. Гнідава, вул. Мамсурова, 6• ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, просп.Волі,27• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25• Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, просп. Молоді,12• СШ № 9,вул. Потапова,30• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32• УДППЗ „Укрпошта”, вул. Пушкіна, 9• Обласна психлікарня, вул. Теремнівська,98• ЖКП № 3, вул. Словацького,11• ЖКП № 3, просп. Волі, 8• ЖКП № 3, просп. Волі,10• Обласний Український муз-драм. театр ім. Т.Г. Шевченка, вул. Театральна, 1• Обласна інфекційна лікарня, вул. Шевченка,30• ЖКП № 3, вул. П’ятницька гірка, 2• КП “Промбуд” – 6 (ТзОВ „Пластиком-Луцьк”), вул. Ковельська, 3• Обласна телерадіокомпанія, вул. Словацького, 9• СШ 16, вул. Корольова, 7• Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Д.Галицького,18• СШ № 2, вул. Львівська,28• ПАТ «Луцьке АТП 10727», вул. Єршова, 6• ЖКП № 11, вул. Можайського, 4• ПрАТ «Луцьке АТП-10701», вул. Зв’язківців, 1• ПАТ «Волиньдревпром», вул. Ковельська, 68• ПАТ “Полімер”, вул. Дубнівська,47в• ТзОВ “Феміда-інтер”, вул. Дубнівська,36• Обласна рада профспілок, вул. Волі, 6• СШ № 5, вул. Перемоги,16• СШ № 5, вул. Перемоги,16• ЖКП № 3, вул. Л.Українки,30• ЖКП № 3, вул. Волі,11• ЖКП № 3, вул. Волі, 9• ЖКП № 3, вул. Волі,23• Свято-Троїцький собор, вул. Паркова, 2.

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