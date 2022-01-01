Лучанам нагадали, де можна знайти укриття під час повітряної тривоги. АДРЕСИ
Сьогодні, 18:05
Лучанам нагадують, що при сигналі повітряної тривоги необхідно негайно відправлятися до укриття. Якщо захисна споруда відсутня в районі розміщення будинку, то необхідно використовувати для укриття підвальне приміщення будинку в якому проживаєте, а у випадку його відсутності, укриватись в підвальному приміщенні сусіднього або найближчого будинку.
У патрульній поліції нагадують адреси захисних споруд та укриттів Луцька:
• КП ІАЦ „Волинь-енергософт”, вул. Винниченка, 67
• ПАТ „Луцькпластмас”, вул.Рівненська,76а
• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3
• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3
• ТзОВ „Луцьккомунмаш”, вул. Дубнівська,22а
• ПАТ „Електротермометрія”, вул.Ковельська,40
• ТзОВ “ВОГ РІТЕЙЛ”, вул.Єршова, 1
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ДП „АЗС № 1 АТ АК „Богдан Моторс”, вул. Рівенська,42
• Луцький гуманітарний університет (Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 5
• ПП “Кобак і К”, вул. Лідавська, 1
• ВАТ “Каскад-Продакшин” ЛТД, вул. Єршова, 3
• ПП “Вір”, вул.Рівенська, 54
• ТзОВ “Торговий дім Любарт”, вул.Підгаєцька,13а
• Луцька міська клінічна лікарня, просп.Відродження,13
• Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, вул.Теремнівська,85а
• Цех ДЕТЕК “Галременерго”, вул.Залізнична, 1
• ПАТ „ВГП” (Волиньголов-постач), вул. Георгія Гонгадзе,25
• ВАТ „ЛКПК” (ПАТ “Луцька картонно-паперова фабрика”), вул. Карбишева, 3
• ТОВ „Луцький м¢ ясокомбінат № 1”, вул. Лідавська, 2
• ВКФ “Меблі”, вул. Лідавська, 8
• Луцький ЦТКП Волинської філії ПАТ “Укртелеком”, просп. Перемоги, 2
• ПАТ “СКФ Україна ”, вул. Боженка,34
• Академія рекреаційних технологій і права, вул. Карбишева, 2
• АТЗТ “Луцький завод ВПД” (ТзОВ „Деймос-М”), вул. Індустріальна, 4
• МП „Полум’я” (Полікруд), вул. Заводська,22
• СМП „Луцькагробуд”, Луцькінвестбуд (Луцька районна дитячоюнацька спортивна школа), вул. Володимирська, 91 (106)
• Підприємство „Волинь-автомотосервіс”, вул. Підгаєцька, 3
• ПАТ „Теремно Хліб”, вул. Підгаєцька,13б
• Госпіталь інвалідів ВВВ, вул. Стефаника,3а
• ПП „Волиньферо-метал” (Інтертрейд), вул. Індустріальна, 6
• ТзОВ ТД „Луцьккондитер”, вул. Володимирська,57а
• Волинська філія ДУ „Держгрунтохорона»”, вул. Глушець,49
• Луцький КХП № 2, вул. Молодогвардійська,11
• КТ „Волиньбудкомплект”, вул. Мамсурова,10а
• Апеляційний суд, вул. Червоного Хреста,10
• Залізнична ст.Луцьк, вул. Стрілецька,49
• ПП “ВВС”, вул. І.Франка,44
• Луцький національний технічний університет, вул.Потебні,56
• ТзОВ “Луцькспецбуд”, вул. Клима Савури,33
• ТзОВ “Завод будівельних конструкцій”, пров.Комунальний, 4
• ПАТ “Волиньобленерго”, вул. Єршова, 4
• ДП „АЗС № 1 АТ АК “Богдан Моторс” Рівненська, 42
• Підприємство електротранспорту, вул. Даньшина, 1/52
• Наркодиспансер, вул. Карбишева, 4
• ПрАТ “Декстон”, вул. Трункіна,12
• КП “Луцькводоканал”, вул. Дубнівська, 26
• Обласна дитяча лікарня, просп. Відродження,30
• ТзОВ „Денвел”, вул. Рівненська,76а
• ПАТ “Волиньгаз”, вул. І.Франка,12
• АТС-6 Волинська Філія ПАТ “Укртелеком”, вул. Кривий Вал,28
• ЖКП № 3, вул. Г.Артемовського, 3
• КП “Луцькводоканал”, вул. Селищна
• Луцький КХП № 2, вул. І.Франка,46
• ТОВ «Стілус», вул. Єршова,11
• Залізнична ст. Гнідава, вул. Мамсурова, 6
• ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, просп.Волі,27
• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25
• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25
• Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, просп. Молоді,12
• СШ № 9,вул. Потапова,30
• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32
• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32
• УДППЗ „Укрпошта”, вул. Пушкіна, 9
• Обласна психлікарня, вул. Теремнівська,98
• ЖКП № 3, вул. Словацького,11
• ЖКП № 3, просп. Волі, 8
• ЖКП № 3, просп. Волі,10
• Обласний Український муз-драм. театр ім. Т.Г. Шевченка, вул. Театральна, 1
• Обласна інфекційна лікарня, вул. Шевченка,30
• ЖКП № 3, вул. П’ятницька гірка, 2
• КП “Промбуд” – 6 (ТзОВ „Пластиком-Луцьк”), вул. Ковельська, 3
• Обласна телерадіокомпанія, вул. Словацького, 9
• СШ 16, вул. Корольова, 7
• Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Д.Галицького,18
• СШ № 2, вул. Львівська,28
• ПАТ «Луцьке АТП 10727», вул. Єршова, 6
• ЖКП № 11, вул. Можайського, 4
• ПрАТ «Луцьке АТП-10701», вул. Зв’язківців, 1
• ПАТ «Волиньдревпром», вул. Ковельська, 68
• ПАТ “Полімер”, вул. Дубнівська,47в
• ТзОВ “Феміда-інтер”, вул. Дубнівська,36
• Обласна рада профспілок, вул. Волі, 6
• СШ № 5, вул. Перемоги,16
• СШ № 5, вул. Перемоги,16
• ЖКП № 3, вул. Л.Українки,30
• ЖКП № 3, вул. Волі,11
• ЖКП № 3, вул. Волі, 9
• ЖКП № 3, вул. Волі,23
• Свято-Троїцький собор, вул. Паркова, 2.
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У патрульній поліції нагадують адреси захисних споруд та укриттів Луцька:
• КП ІАЦ „Волинь-енергософт”, вул. Винниченка, 67
• ПАТ „Луцькпластмас”, вул.Рівненська,76а
• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3
• ПАТ „ЕНКО”, вул. Електроапаратна, 3
• ТзОВ „Луцьккомунмаш”, вул. Дубнівська,22а
• ПАТ „Електротермометрія”, вул.Ковельська,40
• ТзОВ “ВОГ РІТЕЙЛ”, вул.Єршова, 1
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ПрАТ “Волтекс” (ТзОВ „Фаворит Л”), вул. Карбишева, 2
• ДП „АЗС № 1 АТ АК „Богдан Моторс”, вул. Рівенська,42
• Луцький гуманітарний університет (Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»), вул. Георгія Гонгадзе, 5
• ПП “Кобак і К”, вул. Лідавська, 1
• ВАТ “Каскад-Продакшин” ЛТД, вул. Єршова, 3
• ПП “Вір”, вул.Рівенська, 54
• ТзОВ “Торговий дім Любарт”, вул.Підгаєцька,13а
• Луцька міська клінічна лікарня, просп.Відродження,13
• Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, вул.Теремнівська,85а
• Цех ДЕТЕК “Галременерго”, вул.Залізнична, 1
• ПАТ „ВГП” (Волиньголов-постач), вул. Георгія Гонгадзе,25
• ВАТ „ЛКПК” (ПАТ “Луцька картонно-паперова фабрика”), вул. Карбишева, 3
• ТОВ „Луцький м¢ ясокомбінат № 1”, вул. Лідавська, 2
• ВКФ “Меблі”, вул. Лідавська, 8
• Луцький ЦТКП Волинської філії ПАТ “Укртелеком”, просп. Перемоги, 2
• ПАТ “СКФ Україна ”, вул. Боженка,34
• Академія рекреаційних технологій і права, вул. Карбишева, 2
• АТЗТ “Луцький завод ВПД” (ТзОВ „Деймос-М”), вул. Індустріальна, 4
• МП „Полум’я” (Полікруд), вул. Заводська,22
• СМП „Луцькагробуд”, Луцькінвестбуд (Луцька районна дитячоюнацька спортивна школа), вул. Володимирська, 91 (106)
• Підприємство „Волинь-автомотосервіс”, вул. Підгаєцька, 3
• ПАТ „Теремно Хліб”, вул. Підгаєцька,13б
• Госпіталь інвалідів ВВВ, вул. Стефаника,3а
• ПП „Волиньферо-метал” (Інтертрейд), вул. Індустріальна, 6
• ТзОВ ТД „Луцьккондитер”, вул. Володимирська,57а
• Волинська філія ДУ „Держгрунтохорона»”, вул. Глушець,49
• Луцький КХП № 2, вул. Молодогвардійська,11
• КТ „Волиньбудкомплект”, вул. Мамсурова,10а
• Апеляційний суд, вул. Червоного Хреста,10
• Залізнична ст.Луцьк, вул. Стрілецька,49
• ПП “ВВС”, вул. І.Франка,44
• Луцький національний технічний університет, вул.Потебні,56
• ТзОВ “Луцькспецбуд”, вул. Клима Савури,33
• ТзОВ “Завод будівельних конструкцій”, пров.Комунальний, 4
• ПАТ “Волиньобленерго”, вул. Єршова, 4
• ДП „АЗС № 1 АТ АК “Богдан Моторс” Рівненська, 42
• Підприємство електротранспорту, вул. Даньшина, 1/52
• Наркодиспансер, вул. Карбишева, 4
• ПрАТ “Декстон”, вул. Трункіна,12
• КП “Луцькводоканал”, вул. Дубнівська, 26
• Обласна дитяча лікарня, просп. Відродження,30
• ТзОВ „Денвел”, вул. Рівненська,76а
• ПАТ “Волиньгаз”, вул. І.Франка,12
• АТС-6 Волинська Філія ПАТ “Укртелеком”, вул. Кривий Вал,28
• ЖКП № 3, вул. Г.Артемовського, 3
• КП “Луцькводоканал”, вул. Селищна
• Луцький КХП № 2, вул. І.Франка,46
• ТОВ «Стілус», вул. Єршова,11
• Залізнична ст. Гнідава, вул. Мамсурова, 6
• ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, просп.Волі,27
• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25
• ЖКП № 3, вул. Винниченка,25
• Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, просп. Молоді,12
• СШ № 9,вул. Потапова,30
• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32
• Школа інтернат, вул. Дубнівська,32
• УДППЗ „Укрпошта”, вул. Пушкіна, 9
• Обласна психлікарня, вул. Теремнівська,98
• ЖКП № 3, вул. Словацького,11
• ЖКП № 3, просп. Волі, 8
• ЖКП № 3, просп. Волі,10
• Обласний Український муз-драм. театр ім. Т.Г. Шевченка, вул. Театральна, 1
• Обласна інфекційна лікарня, вул. Шевченка,30
• ЖКП № 3, вул. П’ятницька гірка, 2
• КП “Промбуд” – 6 (ТзОВ „Пластиком-Луцьк”), вул. Ковельська, 3
• Обласна телерадіокомпанія, вул. Словацького, 9
• СШ 16, вул. Корольова, 7
• Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Д.Галицького,18
• СШ № 2, вул. Львівська,28
• ПАТ «Луцьке АТП 10727», вул. Єршова, 6
• ЖКП № 11, вул. Можайського, 4
• ПрАТ «Луцьке АТП-10701», вул. Зв’язківців, 1
• ПАТ «Волиньдревпром», вул. Ковельська, 68
• ПАТ “Полімер”, вул. Дубнівська,47в
• ТзОВ “Феміда-інтер”, вул. Дубнівська,36
• Обласна рада профспілок, вул. Волі, 6
• СШ № 5, вул. Перемоги,16
• СШ № 5, вул. Перемоги,16
• ЖКП № 3, вул. Л.Українки,30
• ЖКП № 3, вул. Волі,11
• ЖКП № 3, вул. Волі, 9
• ЖКП № 3, вул. Волі,23
• Свято-Троїцький собор, вул. Паркова, 2.
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