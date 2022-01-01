У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну

У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну
У Львові затримали 58-річного зрадника України, який у соціальних мережах підтримував війну Росії проти України та закликав диктатора Путіна обстрілювати свою ж державу.

Про це повідомляють СБУ у Львівській області.

Зрадник у соціальних мережах закликав диктатора Путіна знищити українські телевежі та обстрілювати міста України, оскільки його дратувала правда про війну та звірства окупаційної армії. Також колаборант поширював російські наративи про "обстріли Донбасу" та закликав ЗСУ здатися та не воювати проти держави-агресорки.
У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну


"Також неодноразово брав участь в інформаційних акціях росії та закликав до припинення існування України і створення на частині її території держави із назвою "Федеративна Республіка Україна", - йдеться у повідомленні.

У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну

Зраднику інкримінують за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Його затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну
У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну

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Теги: Львів, зрадник
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