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У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун

У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун
Захищаючи незалежність України, загинув Петро Кізун із села Градиськ Маневицької громади.

Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.

"Страшна звістка прийшла в родину, в громаду. Захищаючи незалежність держави, наш спокій, загинув дбайливий батько трьох дітей, люблячий чоловік, турботливий господар Кізун Петро Миколайович, житель села Градиськ. Висловлюю щирі співчуття родині, а Герою - вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, воїн, Маневичі
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