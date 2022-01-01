У боях за Україну загинув волинянин Петро Кізун
Сьогодні, 17:10
Захищаючи незалежність України, загинув Петро Кізун із села Градиськ Маневицької громади.
Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
"Страшна звістка прийшла в родину, в громаду. Захищаючи незалежність держави, наш спокій, загинув дбайливий батько трьох дітей, люблячий чоловік, турботливий господар Кізун Петро Миколайович, житель села Градиськ. Висловлюю щирі співчуття родині, а Герою - вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова громади Олександр Гаврилюк.
"Страшна звістка прийшла в родину, в громаду. Захищаючи незалежність держави, наш спокій, загинув дбайливий батько трьох дітей, люблячий чоловік, турботливий господар Кізун Петро Миколайович, житель села Градиськ. Висловлюю щирі співчуття родині, а Герою - вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні.
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