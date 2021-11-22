На Волині за вихідні виявили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 16:34
Під час вихідних волинські патрульні виявили трьох керманичів у стані сп’яніння.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У Луцьку затримали п’яного водія, який створив аварійну ситуацію при зустрічному русі з службовим транспортним засобом патрульної поліції. Результат огляд на стан алкогольного сп’яніння ─ 2. 99 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму. Також водій не мав при собі документів, агресивно поводився, нецензурно висловлювався, на зауваження не реагував. До порушника застосували кайданки згідно з статтею 45 Закону України про Національну поліцію України.
Ще двох п’яних керманичів виявили у місті Ковелі.
На вулиці Литвинюка у Ковелі поліцейські зупинили автомобіль марки Opel, який не був пристебнутий ременем безпеки. Під час спілкування з громадянином патрульні помітили ознаки сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат у 1. 81 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.
Про ще одного порушника повідомили ковельські жителі. Патрульні провели огляд на стан алкогольного сп’яніння водія. Результат 1. 89 проміле.
На усіх порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У Луцьку затримали п’яного водія, який створив аварійну ситуацію при зустрічному русі з службовим транспортним засобом патрульної поліції. Результат огляд на стан алкогольного сп’яніння ─ 2. 99 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму. Також водій не мав при собі документів, агресивно поводився, нецензурно висловлювався, на зауваження не реагував. До порушника застосували кайданки згідно з статтею 45 Закону України про Національну поліцію України.
Ще двох п’яних керманичів виявили у місті Ковелі.
На вулиці Литвинюка у Ковелі поліцейські зупинили автомобіль марки Opel, який не був пристебнутий ременем безпеки. Під час спілкування з громадянином патрульні помітили ознаки сп’яніння. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат у 1. 81 проміле, що перевищує допустиму норму у 9 разів.
Про ще одного порушника повідомили ковельські жителі. Патрульні провели огляд на стан алкогольного сп’яніння водія. Результат 1. 89 проміле.
На усіх порушників склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
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