В Україну прибули німецькі далекобійні ракетні системи залпового вогню, − Резніков
Сьогодні, 15:35
Сьогодні в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише LB.ua.
“В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!”, – йдеться у повідомленні.
Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністру оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт за ці системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише LB.ua.
“В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!”, – йдеться у повідомленні.
Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністру оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт за ці системи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту
Сьогодні, 10:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині за вихідні виявили трьох п'яних водіїв
Сьогодні, 16:34
В Україну прибули німецькі далекобійні ракетні системи залпового вогню, − Резніков
Сьогодні, 15:35
На Волині незаконно добували пісок: поліція відкрила «кримінал»
Сьогодні, 15:22
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Сьогодні, 15:18
Медіа