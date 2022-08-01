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В Україну прибули німецькі далекобійні ракетні системи залпового вогню, − Резніков

В Україну прибули німецькі далекобійні ракетні системи залпового вогню, − Резніков
Сьогодні в Україну з Німеччини прибули далекобійні ракетні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, пише LB.ua.

“В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів!”, – йдеться у повідомленні.

Очільник оборонного відомства України подякував Німеччині та міністру оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт за ці системи.

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Теги: Росія, Україна, війна
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