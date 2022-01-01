На Волині незаконно добували пісок: поліція відкрила «кримінал»

На Волині незаконно добували пісок: поліція відкрила «кримінал»
Слідчі в рамках кримінального провадження провели огляд земельних ділянок на піщаному кар’єрі в с. Верба, Володимирського району, де незаконно добували пісок.

Про це повідомляють у пресслужбі Володимир-Волинського районного відділу поліції.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили техніку для незаконного видобування піску, а саме ескаватор, бульдозер та вантажні автомобілі.

Поліцейськими встановлено, що ФОП упродовж тривалого часу незаконно видобував пісок з піщаного кар’єру.

Слідчі дії відбувалися за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури.

Досудове розслідування у кримінальному провадежнні, розпочатому за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України, триває.

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Теги: добували пісок, Верба, Володимирщина
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