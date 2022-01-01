На Волині незаконно добували пісок: поліція відкрила «кримінал»





Про це



У ході слідчих дій правоохоронці вилучили техніку для незаконного видобування піску, а саме ескаватор, бульдозер та вантажні автомобілі.



Поліцейськими встановлено, що ФОП упродовж тривалого часу незаконно видобував пісок з піщаного кар’єру.



Слідчі дії відбувалися за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури.



Досудове розслідування у кримінальному провадежнні, розпочатому за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України, триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчі в рамках кримінального провадження провели огляд земельних ділянок на піщаному кар’єрі в с. Верба, Володимирського району, де незаконно добували пісок.Про це повідомляють у пресслужбі Володимир-Волинського районного відділу поліції.У ході слідчих дій правоохоронці вилучили техніку для незаконного видобування піску, а саме ескаватор, бульдозер та вантажні автомобілі.Поліцейськими встановлено, що ФОП упродовж тривалого часу незаконно видобував пісок з піщаного кар’єру.Слідчі дії відбувалися за процесуальним керівництвом Володимир-Волинської окружної прокуратури.Досудове розслідування у кримінальному провадежнні, розпочатому за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України, триває.

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