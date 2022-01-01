У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами

У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотичними речовинами
Луцькі патрульні виявили двох громадян, які мали при собі наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

В одного із чоловіків під час поверхневої перевірки поліцейські виявили згорток з подрібненою рослинною речовиною, ззовні схожою на наркотичну. Громадянин намагався приховати правопорушення та викинути згорток. Подія трапилася на вулиці Ярощука.

Другого чоловіка з наркотиками виявили під час дії комендантської години. Керманича зупинили на вулиці Потебні для перевірки документів та під час спілкування охоронці порядку помітили ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки автомобіля патрульні виявили згортки купюр з подрібненою рослинною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечували охорону місця події.

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Теги: Луцьк, патрульні, наркотики
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