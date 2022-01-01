Склали рейтинг вишів України 2022 року: на якому місці волинські

Склали рейтинг вишів України 2022 року: на якому місці волинські
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року. У рейтингу є два волинські університети.

Консолідований рейтинг університетів 2022 року охоплює результати 250 закладів вищої освіти.

У цьому рейтингу Волинський національний університет імені Лесі Українки розмістився на 26-му місці, а Луцький національний технічний університет – на 76-78-му.

У першій п’ятірці рейтингу – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Львівський національний університет імені Івана Франка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна та Національний університет «Львівська політехніка».

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнано Львівський національний університет ім. Франка, Південного – Одеський національний університет ім. Мечникова, Північного – Сумський державний університет, Східного – Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону – Донецький національний університет ім. Стуса, який наразі працює у Вінниці.

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Теги: рейтинг вишів, Волинь
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