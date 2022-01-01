Відоме ім'я київського бізнесмена, який поставив неякісні бронежилети волинській теробороні

директору одного зі столичних господарчих товариств оголосили про підозру у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Очолюване ним підприємство поставило волинським військовим бронежилети та каски неналежної якості. Загальна вартість закупівлі – понад 33 мільйони гривень.



Підозру, щоправда, оголосили заочно, адже чоловік виїхав за кордон.



Із власних джерел у правоохоронних органах Інформаційному агентству ВолиньPost відомо, що йдеться про директора київського ТОВ «БК «КБР» Дмитра Нестерука.



Замовником військової амуніції була Волинська обласна військова адміністрація, а кошти – бюджетні.



Бронежилети і каски, які були передбачені для бійців територіальної оборони Волині, не відповідають державним нормам і стандартам щодо речового забезпечення військовослужбовців. Із фото, наданих прокуратурою, видно, що вони браковані.







«За умови участі бійців у такому захисному спорядженні в бойових діях воно не забезпечило б їхнього захисту та створило б загрозу життю і здоров’ю», – йдеться у повідомленні прокуратури.



Суд заочно обрав Дмитру Нестеруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але чоловік виїхав за кордон та ухиляється від явки до правоохоронців чи до суду. Тому його оголосили у міжнародний розшук.



Задля відшкодування завданої злочином шкоди, за наполегливої позиції прокурорів апеляційний суд Волинської області наклав арешт на майно Нестерука та очолюваного ним підприємства «БК «КБР» на суму понад 25 мільйонів гривень.



Як повідомляли у ЗМІ раніше, контракти з цією будівельною компанією на постачання військової амуніції були пролобійовані особисто Андрієм Ярмольським, який тоді обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА.



Зокрема, начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА Валентин Сушик розповів журналістам, що управління як розпорядник коштів працювало саме з цим постачальником за прямої вказівки Андрія Ярмольського.



«Ярмольський викликав мене та повідомив, що є фірма, яка буде закуповувати та постачати бронежилети і каски. Сказав, що ця фірма надійна, має відповідний досвід, у тому числі роботи з «Укроборонпромом», і за три дні поставить товар…



… Ярмольський сказав, що сертифікати нададуть, все покажуть, і щоб я не переживав. А представник приїде. Оскільки Ярмольський був керівником Координаційного центру та відповідав, окрім іншого, за матеріальне забезпечення та логістику для потреб військових та територіальної оборони, то я не бачив підстав не виконувати його вказівку. Проте я перепитав у Ярмольського, чи про це знає профільний заступник, на що отримав ствердну відповідь. В подальшому дійсно приїхала представник ТОВ «БК КБР» - комерційний директор Ніна Різник. Я перевірив, що вона вказана як уповноважена особа цього товариства. Тому договір був підписаний.



В подальшому всі документи привозили Манік Барсегян і Дмитро Нестерук. Останній, я бачив неодноразово, відвідував Ярмольського», - розповідав журналістам видання



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Використання службового становища та переправлення військовозобов`язаних через кордон: Андрію Ярмольському повідомили про підозру









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями прокуратура Волині та СБУ повідомили про те, щоу привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Очолюване ним підприємство поставило волинським військовим бронежилети та каски неналежної якості. Загальна вартість закупівлі – понад 33 мільйони гривень.Підозру, щоправда, оголосили заочно, адже чоловік виїхав за кордон.Із власних джерел у правоохоронних органахвідомо, що йдеться про директора київського ТОВ «БК «КБР»Замовником військової амуніції була Волинська обласна військова адміністрація, а кошти – бюджетні.Бронежилети і каски, які були передбачені для бійців територіальної оборони Волині, не відповідають державним нормам і стандартам щодо речового забезпечення військовослужбовців. Із фото, наданих прокуратурою, видно, що вони браковані.«За умови участі бійців у такому захисному спорядженні в бойових діях воно не забезпечило б їхнього захисту та створило б загрозу життю і здоров’ю», – йдеться у повідомленні прокуратури.Суд заочно обрав Дмитру Нестеруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але чоловік виїхав за кордон та ухиляється від явки до правоохоронців чи до суду. Тому його оголосили у міжнародний розшук.Задля відшкодування завданої злочином шкоди, за наполегливої позиції прокурорів апеляційний суд Волинської області наклав арешт на майно Нестерука та очолюваного ним підприємства «БК «КБР» на суму понад 25 мільйонів гривень.Як повідомляли у ЗМІ раніше, контракти з цією будівельною компанією на постачання військової амуніції були пролобійовані особисто, який тоді обіймав посаду заступника голови Волинської ОВА.Зокрема, начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДАрозповів журналістам, що управління як розпорядник коштів працювало саме з цим постачальником за прямої вказівки Андрія Ярмольського.«Ярмольський викликав мене та повідомив, що є фірма, яка буде закуповувати та постачати бронежилети і каски. Сказав, що ця фірма надійна, має відповідний досвід, у тому числі роботи з «Укроборонпромом», і за три дні поставить товар…… Ярмольський сказав, що сертифікати нададуть, все покажуть, і щоб я не переживав. А представник приїде. Оскільки Ярмольський був керівником Координаційного центру та відповідав, окрім іншого, за матеріальне забезпечення та логістику для потреб військових та територіальної оборони, то я не бачив підстав не виконувати його вказівку. Проте я перепитав у Ярмольського, чи про це знає профільний заступник, на що отримав ствердну відповідь. В подальшому дійсно приїхала представник ТОВ «БК КБР» - комерційний директор. Я перевірив, що вона вказана як уповноважена особа цього товариства. Тому договір був підписаний.В подальшому всі документи привозили. Останній, я бачив неодноразово, відвідував Ярмольського», - розповідав журналістам видання «Волинські новини» Валентин Сушик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію