Морпіхи захопили в полон 11 окупантів
Сьогодні, 14:05
Морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів.
Про це інформують на Facebook-сторінці морської піхоти.
Повідомляється, що в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ.
Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих незаконного збройного формування "ДНР".
"Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.
Підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено 1 ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено".
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Про це інформують на Facebook-сторінці морської піхоти.
Повідомляється, що в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ.
Серед них 1 офіцер, 1 прапорщик та 9 мобілізованих незаконного збройного формування "ДНР".
"Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів.
Підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено 1 ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено".
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