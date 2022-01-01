У Луцькому зоопарку працюють переселенці з Донеччини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:31
Двоє переселенок з Донецької області, які нині живуть в Луцьку, працевлаштувалися у Луцький зоопарк. Тетяна Пономарьова з Донецька працює у зоопарку з 2015 року, а 52-річна переселенка зі Слов'янська Тетяна Науменко з липня цього року/
Про це розповіла Суспільному директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
З 7 липня у зоопарку доглядачкою тварин працює 52-річна Тетяна Науменко. Жінка родом зі Слов'янська Донецької області. Два місяці тому, коли у місті стало небезпечно, наважилася разом з донькою та внучкою переїхати до Луцька, – говорить переселенка.
Роботу жінка знайшла через обласний центр зайнятості. Каже, що вибрала її з-поміж інших, бо любить тварин. До 24 лютого Тетяна Науменко працювала в керамічному цеху в Слов’янську.
"У Слов'янську кожну ніч бомблять. В нас тут військовий – син. І так приїхали в Луцьк. Потім місяць тут пожили і я вирішила шукати роботу. В мої обов’язки входить годувати тварин, прибирати за ними, озеленювати вольєри", – розповідає переселенка.
З 2015 року у Луцькому зоопарку працює Тетяна Пономарьова. Жінка з родиною приїхала до Луцька з Донецька. Після візиту з дітьми до Луцького зоопарку вирішила, що хоче тут працювати. Нині жінка працює завідувачкою відділу приматів.
"Зоопарк – це, певно, та дитяча мрія, яку я втілила саме в Луцьку, тому що я з дитинства мріяла працювати з тваринами", – говорить жінка.
В Україні ніде не навчають на доглядальників тварин, тому усі знання здобуваються на практиці. Любов до тварин та бажання вчитися – це основні критерії для роботи у зоопарку, – каже директорка Людмила Денисенко. За її словами, тварини є таким фільтром, що вони за два тижні розкушують будь-яку людину, чи вона з ними буде працювати далі, чи вона не буде працювати.
З 24 лютого до Луцького міського центру зайнятості звернулася тисяча внутрішньо переміщених українців. 150 переселенців працевлаштували здебільшого на виробництві, – розповідає директорка центру зайнятості. Наразі на обліку перебуває 300 переселенців, 70 % з яких – жінки, – каже Олена Шишова.
З її слів, нині в обласному центрі зайнятості є 600 вакансій, до початку повномасштабного вторгнення було удвічі більше.
За словами Олени Шишової, в Україні діє урядова програма відшкодування мінімальної заробітної плати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. В Луцьку 65 роботодавців отримують відшкодування за 120 переселенців, яких працевлаштували.
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Про це розповіла Суспільному директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
З 7 липня у зоопарку доглядачкою тварин працює 52-річна Тетяна Науменко. Жінка родом зі Слов'янська Донецької області. Два місяці тому, коли у місті стало небезпечно, наважилася разом з донькою та внучкою переїхати до Луцька, – говорить переселенка.
Роботу жінка знайшла через обласний центр зайнятості. Каже, що вибрала її з-поміж інших, бо любить тварин. До 24 лютого Тетяна Науменко працювала в керамічному цеху в Слов’янську.
"У Слов'янську кожну ніч бомблять. В нас тут військовий – син. І так приїхали в Луцьк. Потім місяць тут пожили і я вирішила шукати роботу. В мої обов’язки входить годувати тварин, прибирати за ними, озеленювати вольєри", – розповідає переселенка.
З 2015 року у Луцькому зоопарку працює Тетяна Пономарьова. Жінка з родиною приїхала до Луцька з Донецька. Після візиту з дітьми до Луцького зоопарку вирішила, що хоче тут працювати. Нині жінка працює завідувачкою відділу приматів.
"Зоопарк – це, певно, та дитяча мрія, яку я втілила саме в Луцьку, тому що я з дитинства мріяла працювати з тваринами", – говорить жінка.
В Україні ніде не навчають на доглядальників тварин, тому усі знання здобуваються на практиці. Любов до тварин та бажання вчитися – це основні критерії для роботи у зоопарку, – каже директорка Людмила Денисенко. За її словами, тварини є таким фільтром, що вони за два тижні розкушують будь-яку людину, чи вона з ними буде працювати далі, чи вона не буде працювати.
З 24 лютого до Луцького міського центру зайнятості звернулася тисяча внутрішньо переміщених українців. 150 переселенців працевлаштували здебільшого на виробництві, – розповідає директорка центру зайнятості. Наразі на обліку перебуває 300 переселенців, 70 % з яких – жінки, – каже Олена Шишова.
З її слів, нині в обласному центрі зайнятості є 600 вакансій, до початку повномасштабного вторгнення було удвічі більше.
За словами Олени Шишової, в Україні діє урядова програма відшкодування мінімальної заробітної плати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. В Луцьку 65 роботодавців отримують відшкодування за 120 переселенців, яких працевлаштували.
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