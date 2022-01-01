У Луцькому зоопарку працюють переселенці з Донеччини. ФОТО. ВІДЕО

Тетяна Пономарьова з Донецька працює у зоопарку з 2015 року, а 52-річна переселенка зі Слов'янська Тетяна Науменко з липня цього року/



Про це розповіла Людмила Денисенко.



З 7 липня у зоопарку доглядачкою тварин працює 52-річна Тетяна Науменко. Жінка родом зі Слов'янська Донецької області. Два місяці тому, коли у місті стало небезпечно, наважилася разом з донькою та внучкою переїхати до Луцька, – говорить переселенка.



Роботу жінка знайшла через обласний центр зайнятості. Каже, що вибрала її з-поміж інших, бо любить тварин. До 24 лютого Тетяна Науменко працювала в керамічному цеху в Слов’янську.



"У Слов'янську кожну ніч бомблять. В нас тут військовий – син. І так приїхали в Луцьк. Потім місяць тут пожили і я вирішила шукати роботу. В мої обов’язки входить годувати тварин, прибирати за ними, озеленювати вольєри", – розповідає переселенка.



З 2015 року у Луцькому зоопарку працює Тетяна Пономарьова. Жінка з родиною приїхала до Луцька з Донецька. Після візиту з дітьми до Луцького зоопарку вирішила, що хоче тут працювати. Нині жінка працює завідувачкою відділу приматів.



"Зоопарк – це, певно, та дитяча мрія, яку я втілила саме в Луцьку, тому що я з дитинства мріяла працювати з тваринами", – говорить жінка.



В Україні ніде не навчають на доглядальників тварин, тому усі знання здобуваються на практиці. Любов до тварин та бажання вчитися – це основні критерії для роботи у зоопарку, – каже директорка Людмила Денисенко. За її словами, тварини є таким фільтром, що вони за два тижні розкушують будь-яку людину, чи вона з ними буде працювати далі, чи вона не буде працювати.



З 24 лютого до Луцького міського центру зайнятості звернулася тисяча внутрішньо переміщених українців. 150 переселенців працевлаштували здебільшого на виробництві, – розповідає директорка центру зайнятості. Наразі на обліку перебуває 300 переселенців, 70 % з яких – жінки, – каже Олена Шишова.



З її слів, нині в обласному центрі зайнятості є 600 вакансій, до початку повномасштабного вторгнення було удвічі більше.



За словами Олени Шишової, в Україні діє урядова програма відшкодування мінімальної заробітної плати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. В Луцьку 65 роботодавців отримують відшкодування за 120 переселенців, яких працевлаштували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє переселенок з Донецької області, які нині живуть в Луцьку, працевлаштувалися у Луцький зоопарк.з Донецька працює у зоопарку з 2015 року, а 52-річна переселенка зі Слов'янськаз липня цього року/Про це розповіла Суспільному директорка Луцького зоопаркуЗ 7 липня у зоопарку доглядачкою тварин працює 52-річна Тетяна Науменко. Жінка родом зі Слов'янська Донецької області. Два місяці тому, коли у місті стало небезпечно, наважилася разом з донькою та внучкою переїхати до Луцька, – говорить переселенка.Роботу жінка знайшла через обласний центр зайнятості. Каже, що вибрала її з-поміж інших, бо любить тварин. До 24 лютого Тетяна Науменко працювала в керамічному цеху в Слов’янську."У Слов'янську кожну ніч бомблять. В нас тут військовий – син. І так приїхали в Луцьк. Потім місяць тут пожили і я вирішила шукати роботу. В мої обов’язки входить годувати тварин, прибирати за ними, озеленювати вольєри", – розповідає переселенка.З 2015 року у Луцькому зоопарку працює Тетяна Пономарьова. Жінка з родиною приїхала до Луцька з Донецька. Після візиту з дітьми до Луцького зоопарку вирішила, що хоче тут працювати. Нині жінка працює завідувачкою відділу приматів."Зоопарк – це, певно, та дитяча мрія, яку я втілила саме в Луцьку, тому що я з дитинства мріяла працювати з тваринами", – говорить жінка.В Україні ніде не навчають на доглядальників тварин, тому усі знання здобуваються на практиці. Любов до тварин та бажання вчитися – це основні критерії для роботи у зоопарку, – каже директорка Людмила Денисенко. За її словами, тварини є таким фільтром, що вони за два тижні розкушують будь-яку людину, чи вона з ними буде працювати далі, чи вона не буде працювати.З 24 лютого до Луцького міського центру зайнятості звернулася тисяча внутрішньо переміщених українців. 150 переселенців працевлаштували здебільшого на виробництві, – розповідає директорка центру зайнятості. Наразі на обліку перебуває 300 переселенців, 70 % з яких – жінки, – каже Олена Шишова.З її слів, нині в обласному центрі зайнятості є 600 вакансій, до початку повномасштабного вторгнення було удвічі більше.За словами Олени Шишової, в Україні діє урядова програма відшкодування мінімальної заробітної плати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. В Луцьку 65 роботодавців отримують відшкодування за 120 переселенців, яких працевлаштували.

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