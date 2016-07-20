Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ

Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ
Національний банк України у рамках благодійної акції «Смілива гривня» протягом наступних трьох місяців проводитиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 та 10 гривень. Зібрані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України.

Про це повідомили на сайті НБУ.

У Нацбанку зазначили, що нині в обігу перебуває понад 14 млрд монет на суму понад 5 млрд гривень. Значна кількість розмінних монет, у тому числі монети номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 копійок (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків і лежить у скарбничках або кишенях.

«Пункти мобілізації монет працюватимуть із 1 серпня до 31 жовтня 2022 року у відділеннях уповноважених банків – Ощадбанку та ПУМБу. Здавайте монети в банки, а ми відправимо їх на фронт», – прокоментував заступник Голови Національного банку України Олексій Шабан.

В НБУ додали, що можна також організувати колективний збір коштів серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

Адреси відділень, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті «Смілива гривня».

У НБУ підрахували, що 5 млрд грн у монетах – це близько 70 безпілотників Bayraktar або 25 реактивних артилерійських систем залпового вогню HIMARS, або 50 танків Т-90, або 150 БМП.

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Теги: Нацбанк, монети
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