ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині





Про це повідомляє виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, якого цитує



"На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі (області), яка межує із Дніпропетровською областю та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", - сказав Бурій.



На деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення переважно виїхало".



На брифінгу 1 серпня в.о. глави ОВА наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.Про це повідомляє виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації, якого цитує "Інтерфакс-Україна". "На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі (області), яка межує із Дніпропетровською областю та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", - сказав Бурій.На деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення переважно виїхало".На брифінгу 1 серпня в.о. глави ОВА наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів.

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