ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині

ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині
На Херсонщині деокуповано 46 населених пунктів, але населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.

Про це повідомляє виконувач обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"На Херсонщині сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більша частина – це на півночі (області), яка межує із Дніпропетровською областю та трохи на півдні, на кордоні з Миколаївською областю", - сказав Бурій.

На деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90% - вони і сьогодні перебувають під постійним обстрілом, населення переважно виїхало".

На брифінгу 1 серпня в.о. глави ОВА наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: деокупація, Херсонщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Напав та погрожував рушницею на риболовлі: у Луцьку затримали злочинця
Сьогодні, 14:38
Відоме ім'я київського бізнесмена, який поставив неякісні бронежилети волинській теробороні
Сьогодні, 14:26
ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині
Сьогодні, 14:22
Морпіхи захопили в полон 11 окупантів
Сьогодні, 14:05
Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ
Сьогодні, 13:54
Схожі новини
Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров Російські окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини, готуються до контрнаступу ЗСУ, – Федоров
26 липень, 15:16
На Херсонщині росіяни відновили «Беркут» і катують людей На Херсонщині росіяни відновили «Беркут» і катують людей
25 липень, 10:46
На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян На Херсонщині ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян
22 липень, 21:31
На Херсонщині збили російський літак На Херсонщині збили російський літак
20 липень, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Напав та погрожував рушницею на риболовлі: у Луцьку затримали злочинця
Сьогодні, 14:38
 0
Відоме ім'я київського бізнесмена, який поставив неякісні бронежилети волинській теробороні
Сьогодні, 14:26
 0
ЗСУ деокупували вже 46 населених пунктів на Херсонщині
Сьогодні, 14:22
 0
Морпіхи захопили в полон 11 окупантів
Сьогодні, 14:05
 0
Нацбанк закликав здавати непотрібні монети на потреби ЗСУ
Сьогодні, 13:54
 0
Медіа
відео
1/8