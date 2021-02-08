Напав та погрожував рушницею на риболовлі: у Луцьку затримали злочинця
Сьогодні, 14:38
30 липня вранці біля річки Стир лучанина побили та погрожували рушницею. У нього викрали телефон.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
За допомогою до поліції звернувся 48-річний лучанин. Чоловік повідомив, що близько 7 ранку, під час риболовлі на річці Стир, до нього під’їхав незнайомий на автомобілі Citroen, наніс держаком мисливського ножа декілька ударів в обличчя та забрав мобільний.
На цьому розбійник не зупинився - він повернувся до авто, взяв рушницю та погрожував нею потерпілому, а опісля – поїхав у невідомому напрямку.
Під час першочергових оперативних заходів особу правопорушника встановили – це 38-річний мешканець Луцького району. На його пошуки орієнтували наряди поліції. Вже за декілька годин чоловіка затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя злочину – ніж та рушницю.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру у розбої, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
За допомогою до поліції звернувся 48-річний лучанин. Чоловік повідомив, що близько 7 ранку, під час риболовлі на річці Стир, до нього під’їхав незнайомий на автомобілі Citroen, наніс держаком мисливського ножа декілька ударів в обличчя та забрав мобільний.
На цьому розбійник не зупинився - він повернувся до авто, взяв рушницю та погрожував нею потерпілому, а опісля – поїхав у невідомому напрямку.
Під час першочергових оперативних заходів особу правопорушника встановили – це 38-річний мешканець Луцького району. На його пошуки орієнтували наряди поліції. Вже за декілька годин чоловіка затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя злочину – ніж та рушницю.
Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру у розбої, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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