Напав та погрожував рушницею на риболовлі: у Луцьку затримали злочинця

30 липня вранці біля річки Стир лучанина побили та погрожували рушницею. У нього викрали телефон.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.За допомогою до поліції звернувся 48-річний лучанин. Чоловік повідомив, що близько 7 ранку, під час риболовлі на річці Стир, до нього під’їхав незнайомий на автомобілі Citroen, наніс держаком мисливського ножа декілька ударів в обличчя та забрав мобільний.На цьому розбійник не зупинився - він повернувся до авто, взяв рушницю та погрожував нею потерпілому, а опісля – поїхав у невідомому напрямку.Під час першочергових оперативних заходів особу правопорушника встановили – це 38-річний мешканець Луцького району. На його пошуки орієнтували наряди поліції. Вже за декілька годин чоловіка затримали у селі Новостав. У його автомобілі виявили та вилучили й знаряддя злочину – ніж та рушницю.Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголосили про підозру у розбої, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.