Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей. ФОТО

Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей. ФОТО
Слідство встановлює обставини ДТП на Ковельській у Луцьку, у якій постраждало двоє осіб.

Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.

Вчора ввечері, 31 липня, у Луцьку водійка авто Subaru, здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Ковельської на вулицю Чернишевського, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з авто Renault.

Внаслідок автопригоди 33-річний водій та 35-річний пасажир, що перебували у Renault отримали декілька тілесних ушкоджень.
Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей. ФОТО

За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.

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Теги: Луцьк, ДТП
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