Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Слідство встановлює обставини ДТП на Ковельській у Луцьку, у якій постраждало двоє осіб.
Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Вчора ввечері, 31 липня, у Луцьку водійка авто Subaru, здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Ковельської на вулицю Чернишевського, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з авто Renault.
Внаслідок автопригоди 33-річний водій та 35-річний пасажир, що перебували у Renault отримали декілька тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.
Вчора ввечері, 31 липня, у Луцьку водійка авто Subaru, здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Ковельської на вулицю Чернишевського, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з авто Renault.
Внаслідок автопригоди 33-річний водій та 35-річний пасажир, що перебували у Renault отримали декілька тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.
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