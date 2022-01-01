Внаслідок ДТП у Луцьку постраждали двоє людей. ФОТО

Слідство встановлює обставини ДТП на Ковельській у Луцьку, у якій постраждало двоє осіб.Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні поліції.Вчора ввечері, 31 липня, у Луцьку водійка авто Subaru, здійснюючи поворот ліворуч з вулиці Ковельської на вулицю Чернишевського, не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулась з авто Renault.Внаслідок автопригоди 33-річний водій та 35-річний пасажир, що перебували у Renault отримали декілька тілесних ушкоджень.За цим фактом слідство внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 КК України.