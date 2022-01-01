В Україні запрацювала платформа для розшуку зниклих безвісти «Діти війни»

В Україні запрацювала платформа для розшуку зниклих безвісти «Діти війни»
В Україні запрацювала інформаційна платформа "Діти війни". Вона допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема, зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії.

Про це під час брифінгу розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук, пише УНІАН.

Зазначається, що через обстріли та постійні бойові дії окупантів кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується: 684 - поранені, 358 - загинули, 197 - зникли безвісти і щонайменше 5703 - нелегально депортовані в Росію. За словами Герасимчук, станом на 28 липня правоохоронці знайшли 3833 дітей, ще 47 - повернули з депортації.

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут - це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу", - наголосила вона.

Додається, що платформа має дві основні функції: інформувати та допомагати розшукувати дітей.

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Теги: платформа, пошук дітей, війна
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