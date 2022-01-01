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РФ може спробувати захопити нові території в разі успіху на Донбасі та півдні, – розвідка

РФ може спробувати захопити нові території в разі успіху на Донбасі та півдні, – розвідка
У Головному управлінні розвідки попередили, що якщо РФ виграє битву за Донбас та південь України, вона спробує захопити нові території.

Про це в інтерв'ю The Guardian розповів заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, пише УНІАН.

Якби Росія виграла бої на півдні та сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які вона зараз формує в Росії.

"Наразі вони створюють стрілецькі батальйони резервістів у кожному військовому окрузі Росії та третій армійський корпус у Західному військовому окрузі", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що навчання та оснащення нового корпусу розпочалося під безпосереднім керівництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його заступника.

За словами Скібіцького, те, де Росія використовуватиме новий корпус, залежатиме від того, як розвиватимуться бої на півдні та сході України.

Він попередив, що одним із "позитивів" російської армії є її здатність швидко перекидати війська та техніку. Він сказав, що Росія практикувала це під час військових навчань, що передували війні, і вказав, як російські війська відступили з північних регіонів України в березні та знову з’явилися на Донбасі через два тижні. "Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі через два-три тижні, якщо їм буде потрібно", — сказав він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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