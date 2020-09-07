Які документи треба мати, аби виїхати за кордон на авто
Сьогодні, 12:24
Особи, які хочуть з дозволом поїхати на авто за кордон, потрібно мати певний пакет документів. Зараз список необхідних документів доповнився такими позиціями як "Зелена карта" та довіреність.
Про те, які документи потрібні для виїзду закордон на машині, повідомили в МВС України.
Для людей, які є власниками авто:
- водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".
Для тих, хто не є власником автомобіля, також треба мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл - власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
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Про те, які документи потрібні для виїзду закордон на машині, повідомили в МВС України.
Для людей, які є власниками авто:
- водійське посвідчення, що відповідає міжнародним стандартам;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
- розпізнавальний знак України на авто (UA);
- державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
- дійсний договір міжнародного страхування "Зелена карта".
Для тих, хто не є власником автомобіля, також треба мати:
- довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл - власника на виїзд за кордон;
- або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.
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