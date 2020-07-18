На Волині більш як три сотні наркотичних таблеток знайшли у посилці, яку везли за кордон

Учора, 31 липня, під час огляду рейсового автобуса, який слідував до Польщі через пункт пропуску "Ягодин", волинські митники за допомогою службового пса Форда виявили і припинили спробу контрабанди психотропних речовин, обіг яких обмежений.Про це повідомляють у пресслужбі митниці.349 пігулок із вмістом трамадолу чи діазепаму в упаковках виробників містились у паперовому ящику серед інших медикаментів. Їх віз із собою водій рейсового автобуса «Запоріжжя - Колобжег», громадянин України. Пігулки вилучені.На упакуваннях знаходилися написи «від голови» та «від болів», вочевидь зроблені відправником, який, на жаль, не врахував те, що обіг речовин, які містяться у цих медикаментах, обмежено. А для того, щоб перевезти їх через кордон, необхідно мати рецепти на переміщувані засоби.Правоохоронцям надіслане повідомлення про протиправне діяння, попередньо кваліфіковане за статтею 309 Кримінального Кодексу (незаконне перевезення психотропних речовин без мети їх збуту). Деталі справи надалі встановлюватимуть слідчі.