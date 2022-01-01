Ворог може отримувати інформацію через мобільні застосунки: як цього уникнути





Про це повідомляє



Розповідають, що через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.



Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті".



Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:



- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.



- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами Російської Федерації.Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.Розповідають, що через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті".Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.

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