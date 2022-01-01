Ворог може отримувати інформацію через мобільні застосунки: як цього уникнути

Ворог може отримувати інформацію через мобільні застосунки: як цього уникнути
Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

Розповідають, що через застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.

Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести "малюнок" на асфальті".

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

- завантажувати їх лише з офіційних джерел– App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.

- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, та відгуки користувачів.

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Теги: кіберполіція, мобільні застосунки
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