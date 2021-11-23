На Волині розшукали зниклого підлітка

31 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську близько 15:00 години неповнолітній син пішов гуляти з друзями та до цього часу не повернувся. Мобільний зв’язок з хлопчиком був відсутній.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Ювенальна поліцейська Володимир-Волинського районного відділуупродовж години розшукала неповнолітнього та повернула його батькам.Загалом за тиждень до районних управлінь та відділів поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло 7 повідомлень про безвісне зникнення 7 дітей. Всі діти розшукані та передані законним представникам.З батьками проведено бесіди і доведено ст.150 Сімейного кодексу України та ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.