На Волині розшукали зниклого підлітка

На Волині розшукали зниклого підлітка
31 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську близько 15:00 години неповнолітній син пішов гуляти з друзями та до цього часу не повернувся. Мобільний зв’язок з хлопчиком був відсутній.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Ювенальна поліцейська Володимир-Волинського районного відділу Оксана Ткачук упродовж години розшукала неповнолітнього та повернула його батькам.

Загалом за тиждень до районних управлінь та відділів поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло 7 повідомлень про безвісне зникнення 7 дітей. Всі діти розшукані та передані законним представникам.

З батьками проведено бесіди і доведено ст.150 Сімейного кодексу України та ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, дитина, розшук
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