На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:32
31 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Нововолинську близько 15:00 години неповнолітній син пішов гуляти з друзями та до цього часу не повернувся. Мобільний зв’язок з хлопчиком був відсутній.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ювенальна поліцейська Володимир-Волинського районного відділу Оксана Ткачук упродовж години розшукала неповнолітнього та повернула його батькам.
Загалом за тиждень до районних управлінь та відділів поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло 7 повідомлень про безвісне зникнення 7 дітей. Всі діти розшукані та передані законним представникам.
З батьками проведено бесіди і доведено ст.150 Сімейного кодексу України та ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Ювенальна поліцейська Володимир-Волинського районного відділу Оксана Ткачук упродовж години розшукала неповнолітнього та повернула його батькам.
Загалом за тиждень до районних управлінь та відділів поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло 7 повідомлень про безвісне зникнення 7 дітей. Всі діти розшукані та передані законним представникам.
З батьками проведено бесіди і доведено ст.150 Сімейного кодексу України та ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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