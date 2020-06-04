У Луцьку сталась аварія за участі п`яного мотоцикліста
Сьогодні, 11:10
Днями на службовий планшет луцьким патрульним надійшов виклик про ДТП.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, яка відбулася на вулиці Карпенка-Карого, поліцейські встановили, що керманич мотоцикла Jawa намагався проїхати між двома автомобілями, які рухалися в попутному напрямку. В результаті чого водієві не вдалося дотриматися бокового інтервалу та здійснив зіткнення з двома транспортними засобами.
Мотошолом зберіг водієві здоров’я та життя!
Під час спілкування з водієм двоколісного транспорту поліцейські помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат ─ 2. 86 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів‼️
На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події, яка відбулася на вулиці Карпенка-Карого, поліцейські встановили, що керманич мотоцикла Jawa намагався проїхати між двома автомобілями, які рухалися в попутному напрямку. В результаті чого водієві не вдалося дотриматися бокового інтервалу та здійснив зіткнення з двома транспортними засобами.
Мотошолом зберіг водієві здоров’я та життя!
Під час спілкування з водієм двоколісного транспорту поліцейські помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат ─ 2. 86 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів‼️
На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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