У Луцьку сталась аварія за участі п`яного мотоцикліста

Днями на службовий планшет луцьким патрульним надійшов виклик про ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, яка відбулася на вулиці Карпенка-Карого, поліцейські встановили, що керманич мотоцикла Jawa намагався проїхати між двома автомобілями, які рухалися в попутному напрямку. В результаті чого водієві не вдалося дотриматися бокового інтервалу та здійснив зіткнення з двома транспортними засобами.Мотошолом зберіг водієві здоров’я та життя!Під час спілкування з водієм двоколісного транспорту поліцейські помітили ознаки сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Drager. Результат ─ 2. 86 проміле, що перевищує допустиму норму у 14 разів‼️На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів) КУпАП.