Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту





Про це Олександр Кубраков.



Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.



Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.



Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.



"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів. Я вдячнийй Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - сказав Кубраков.



У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.Про це повідомив міністр інфраструктуриВоно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року."Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів. Я вдячнийй Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - сказав Кубраков.У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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