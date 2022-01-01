Перше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту
Сьогодні, 10:35
1 серпня вперше з 24 лютого з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.
Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.
"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів. Я вдячнийй Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - сказав Кубраков.
У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено партнерами-гарантами – ООН та Туреччиною. На його борту - 26 тис тонн української кукурудзи.
Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти – це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року.
"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів. Я вдячнийй Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - сказав Кубраков.
У портах Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Сьогодні, 10:35
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