У Луцьку внаслідок негоди підтопило дев`ять вулиць та чотири медзаклади. ВІДЕО

У Луцьку внаслідок негоди підтопило дев`ять вулиць та чотири медзаклади. ВІДЕО
31 липня унаслідок зливних опадів у місті Луцьку рятувальники здійснили 11 виїздів для відкачування дощової води з житлових будівель та об’єктів інфраструктури міста, а також 4 рази надавали допомогу з буксирування автомобілів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Роботи проводилися на вулицях: Дорошенка, Підгаєцькій – викачка води з прибудинкових територій; Рівненській - викачка води з проїжджої частини; вул. Заньковецької, Лесі Українки, Воїнів Афганців та Проспекті Молоді - викачка води з підвальних приміщень, а також на території «Перинатального центру», «Наркодиспансеру», «Пологового будинку» - викачка води з підвального приміщення, «Міської клінічної лікарні» - викачка води з приміщення підстанції.

Буксирування автівок проводилось по вулицях Карпенка-Карого, Кравчука та проспекті Відродження.
У Луцьку внаслідок негоди підтопило дев`ять вулиць та чотири медзаклади. ВІДЕО

До ліквідації негоди залучались 37 чоловік особового складу 1, 2, 25 державних пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальної частини спеціального призначення ГУДСНС України у Волинській області. Загалом задіяні 8 пожежних автомобілів, 1 спеціальний автомобіль САРМ-В. Відкачані 1421 м3 води.

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Теги: Луцьк, негода, рятувальники
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