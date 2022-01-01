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Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових

Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових
Збройні сили України знищили 41 030 військових РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:

особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1768 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
артилерійських систем – 932 (+16) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
спеціальної техніки - 82 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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Теги: Росія, Україна, війна
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