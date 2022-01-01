Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових





Про це



Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:



особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1768 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,

артилерійських систем – 932 (+16) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засобів ППО - 117 (+0) од,

літаків – 223 (+0) од,

гелікоптерів – 190 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),

крилатих ракет - 174 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,

спеціальної техніки - 82 (+2).



Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України знищили 41 030 військових РФ.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1768 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,артилерійських систем – 932 (+16) од,РСЗВ - 259 (+0) од,засобів ППО - 117 (+0) од,літаків – 223 (+0) од,гелікоптерів – 190 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),крилатих ракет - 174 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,спеціальної техніки - 82 (+2).Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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