Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових
Сьогодні, 09:50
Збройні сили України знищили 41 030 військових РФ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1768 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
артилерійських систем – 932 (+16) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
спеціальної техніки - 82 (+2).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02 по 01.08 орієнтовно склали:
особового складу 41030 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1768 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 4011 (+7) од,
артилерійських систем – 932 (+16) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засобів ППО - 117 (+0) од,
літаків – 223 (+0) од,
гелікоптерів – 190 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1),
крилатих ракет - 174 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) од,
спеціальної техніки - 82 (+2).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія втратила у війні з Україною 41 030 військових
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку 1 серпня
Сьогодні, 09:10
У Білорусі у прикордонних районах розгортають додаткові комплекси радіоелектронної боротьби, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Медіа