Курс валют у Луцьку 1 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40,00, а продають - за 41,50.



Щодо польського злотого, то його продають за 8,30, а купують - за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня готівковий курс долара становить 39,90, продають його за 40,90.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40,00, а продають - за 41,50.Щодо польського злотого, то його продають за 8,30, а купують - за 8,80.

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