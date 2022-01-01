Курс валют у Луцьку 1 серпня

Курс валют у Луцьку 1 серпня
1 серпня готівковий курс долара становить 39,90, продають його за 40,90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40,00, а продають - за 41,50.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,30, а купують - за 8,80.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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