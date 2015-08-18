Чи потрібно особисто з'явитися у військкомат, якщо не прийшла повістка





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Адвокат компанії "Міллер" Юрій Мельник пояснив, що військовозобов'язаний не повинен іти до військкомату, якщо не отримав повістки про виклик до територіального центру комплектування.



Однак менеджер адвокатського об’єднання «PwC Legal» Артем Крикун-Труш зауважив, що є випадок, коли військовозобов'язаний повинен прийти до військкомату – це передбачено тоді, коли мова йде про зміну місця проживання. Військовозобов'язаний повинен знятися з обліку у військкоматі за старим місцем проживання і протягом 7 днів стати на облік у новому місці.



Якщо військовозобов'язаний є внутрішньо переміщеною особою, то, за словами юриста, він повинен стати на військовий облік на новому місці не залежно від того, чи знявся з обліку на попередньому.



"Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо. Якщо ви порушуєте ці правила обліку — підлягаєте адміністративній відповідальності. Але якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав", – пояснив Крикун-Труш.



За порушення правил військовозобов'язаного можуть притягнути до відповідальності за статтею про ухилення від військового обліку, яка передбачає штраф або виправні роботи. Однак ці покарання застосовують не після першого порушення, а після ігнорування попереджень з військкомату.



Також діє покарання за статтею про ухилення від мобілізації, яка передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Її застосовують, коли військовозобов'язаний уточнив облікові дані, пройшов медкомісію, йому вручили наступну повістку – про призов на службу, – але у визначений час він не прийшов до центру комплектування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває загальна мобілізація через війну з росією. Однак чимало військовозобов'язаних не отримали повістки, тому виникає питання – чи потрібно в такому випадку з'являтися у військкомат.Про це повідомляє Громадське Адвокат компанії "Міллер"пояснив, що військовозобов'язаний не повинен іти до військкомату, якщо не отримав повістки про виклик до територіального центру комплектування.Однак менеджер адвокатського об’єднання «PwC Legal» Артем Крикун-Труш зауважив, що є випадок, коли військовозобов'язаний повинен прийти до військкомату – це передбачено тоді, коли мова йде про зміну місця проживання. Військовозобов'язаний повинен знятися з обліку у військкоматі за старим місцем проживання і протягом 7 днів стати на облік у новому місці.Якщо військовозобов'язаний є внутрішньо переміщеною особою, то, за словами юриста, він повинен стати на військовий облік на новому місці не залежно від того, чи знявся з обліку на попередньому."Також ви маєте інформувати свій центр комплектування про зміни в житті: сімейний стан, роботу, навчання тощо. Якщо ви порушуєте ці правила обліку — підлягаєте адміністративній відповідальності. Але якщо ви не ВПО, а лише проїздом у певному населеному пункті, то притягнути вас до відповідальності за порушення правил військового обліку там немає підстав", – пояснив Крикун-Труш.За порушення правил військовозобов'язаного можуть притягнути до відповідальності за статтею про ухилення від військового обліку, яка передбачає штраф або виправні роботи. Однак ці покарання застосовують не після першого порушення, а після ігнорування попереджень з військкомату.Також діє покарання за статтею про ухилення від мобілізації, яка передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Її застосовують, коли військовозобов'язаний уточнив облікові дані, пройшов медкомісію, йому вручили наступну повістку – про призов на службу, – але у визначений час він не прийшов до центру комплектування.

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