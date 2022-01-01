Україна вимагає від Росії третину закордонного майна СРСР





Про це повідомив ексміністр закордонних справ, посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному", пише



"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які розташовані в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на РФ", – зазначив Пристайко.



Дипломат пояснив, що після розвалу СРСР Росія взяла на себе всі борги Радянського Союзк в обмін на його закордонне майно. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи.



"Наш аргумент був наступний: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, тільки покажіть, що Радянський Союз винен, і покажіть активи, які є по світу", – сказав він.



Проте Москва так ніколи і не розкрила інформацію про закордонні активи СРСР та його борги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вимагає від Росії повернути хоча б третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу, яке вона привласнила після розпаду СРСР.Про це повідомив ексміністр закордонних справ, посол України в Британіїв інтерв'ю "Суспільному", пише ТСН "Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які розташовані в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на РФ", – зазначив Пристайко.Дипломат пояснив, що після розвалу СРСР Росія взяла на себе всі борги Радянського Союзк в обмін на його закордонне майно. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи."Наш аргумент був наступний: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, тільки покажіть, що Радянський Союз винен, і покажіть активи, які є по світу", – сказав він.Проте Москва так ніколи і не розкрила інформацію про закордонні активи СРСР та його борги.

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