Україна вимагає від Росії третину закордонного майна СРСР
Сьогодні, 06:00
Україна вимагає від Росії повернути хоча б третину закордонного майна колишнього Радянського Союзу, яке вона привласнила після розпаду СРСР.
Про це повідомив ексміністр закордонних справ, посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному", пише ТСН.
"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які розташовані в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на РФ", – зазначив Пристайко.
Дипломат пояснив, що після розвалу СРСР Росія взяла на себе всі борги Радянського Союзк в обмін на його закордонне майно. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи.
"Наш аргумент був наступний: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, тільки покажіть, що Радянський Союз винен, і покажіть активи, які є по світу", – сказав він.
Проте Москва так ніколи і не розкрила інформацію про закордонні активи СРСР та його борги.
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Про це повідомив ексміністр закордонних справ, посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному", пише ТСН.
"Зараз ми вимагаємо від Росії: ви повинні повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном. Зокрема, приміщення, які розташовані в Британії і були незаконно, на нашу думку, зареєстровані на РФ", – зазначив Пристайко.
Дипломат пояснив, що після розвалу СРСР Росія взяла на себе всі борги Радянського Союзк в обмін на його закордонне майно. Україна погодилася з цим, але не ратифікувала документи.
"Наш аргумент був наступний: ми не проти, якщо це справедлива домовленість, тільки покажіть, що Радянський Союз винен, і покажіть активи, які є по світу", – сказав він.
Проте Москва так ніколи і не розкрила інформацію про закордонні активи СРСР та його борги.
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