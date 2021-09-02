Конфлікт Косово та Сербії: що відбувається





Про це пише видання



Серби протестують проти рішення Пріштіни, згідно з яким з 1 серпня має відбутися перереєстрація транспортних засобів та ідентифікаційних карток.



Спецназ Косово взяв під контроль кордон із Сербією.



Президент Сербії Олександер Вучич навіть натякав на можливий військовий вирішення конфлікту.



Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відділення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.



Невідомі відкрили стрілянину по підрозділах поліції у Косівській-Митровиці. Але Міністерство оборони Сербії заявляє, що армія поки що не переходила кордон із Косова.



Міжнародні сили безпеки у Косові (KFOR) заявили, що готові втрутитися у ситуацію, якщо стабільність у Косові опиниться під загрозою.



Згодом влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 31 липня загострилася ситуація у Північному Косові. Місцеві серби перекрили дороги на знак протесту проти нових правил.Про це пише видання N1 Серби протестують проти рішення Пріштіни, згідно з яким з 1 серпня має відбутися перереєстрація транспортних засобів та ідентифікаційних карток.Спецназ Косово взяв під контроль кордон із Сербією.Президент Сербіїнавіть натякав на можливий військовий вирішення конфлікту.Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відділення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.Невідомі відкрили стрілянину по підрозділах поліції у Косівській-Митровиці. Але Міністерство оборони Сербії заявляє, що армія поки що не переходила кордон із Косова.Міжнародні сили безпеки у Косові (KFOR) заявили, що готові втрутитися у ситуацію, якщо стабільність у Косові опиниться під загрозою.Згодом влада Косова відклала процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

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