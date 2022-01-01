Катування українського військового: назвали ім'я ще одного можливого вбивці





Про це повідомляє



За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.



У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ідентифіковано ще одного російського окупанта, який може бути причетний до кастрації та вбивства українського військовополоненого.Про це повідомляє InformNapalm. За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат"з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію