Катування українського військового: назвали ім'я ще одного можливого вбивці
Сьогодні, 02:21
Ідентифіковано ще одного російського окупанта, який може бути причетний до кастрації та вбивства українського військовополоненого.
Про це повідомляє InformNapalm.
За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.
У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.
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Про це повідомляє InformNapalm.
За інформацією InformNapalm, одним з катів може бути найманець підрозділу "Ахмат" Євген Зібров з окупованого Севастополя. Його знайшли за кадрами катувань українського військового.
У окупанта в соцмережах опубліковані фото у військовій формі РФ, він публічно підтримує вторгнення в Україну. Також його можна відрізнити за характерною горбинкою на носі і родимці на правій щоці.
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