1 серпня на Волині: гортаючи календар

1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка Віра Шевчук (на фото).

Також день народження відзначають екс-заступник Луцького міського голови Олександр Рачков та заслужений лікар України Євген Комарницький.

Також день народження 1 серпня у медійника Олексія Шумика.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Роман і Степан.

Бажаємо усім міцного здоров’я, довголіття й радості від життя.

Сьогодні, 1 серпня, у світі розпочинається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, а віряни вшановують пам'ять преподобної Мокрини.

1 серпня 1913 року у грузинському місті Сурамі у віці 42 роки померла українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).

Тривалий час вона жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День народження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські бійці приїхали на ротацію до Луцька: добрі новини від ВолиньPost за 31 липня
31 липень, 23:36
Розповіли, за що росіяни вбили «азовців»
31 липень, 23:00
Одещину атакували ракетами
31 липень, 22:00
Як на «Ягодині» намагаються вирішити проблему із чергами автівок. ВІДЕО
31 липень, 21:25
Схожі новини
31 липня на Волині: гортаючи календар 31 липня на Волині: гортаючи календар
31 липень, 00:00
30 липня на Волині: гортаючи календар 30 липня на Волині: гортаючи календар
30 липень, 00:00
29 липня на Волині: гортаючи календар 29 липня на Волині: гортаючи календар
29 липень, 00:00
27 липня на Волині: гортаючи календар 27 липня на Волині: гортаючи календар
27 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
1 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські бійці приїхали на ротацію до Луцька: добрі новини від ВолиньPost за 31 липня
31 липень, 23:36
 0
Розповіли, за що росіяни вбили «азовців»
31 липень, 23:00
 0
Одещину атакували ракетами
31 липень, 22:00
 0
Як на «Ягодині» намагаються вирішити проблему із чергами автівок. ВІДЕО
31 липень, 21:25
 0
Медіа
відео
1/8