Волинські бійці приїхали на ротацію до Луцька: добрі новини від ВолиньPost за 31 липня

продовжує вечірню підбірку новин. І серед всього негативу і болю, які несе ця жорстока війна, ми намагаємося розповідати вам про ті події, які підніматимуть бойовий дух і зміцнюватимуть віру у ЗСУ.В ціломуза 31 липня ми відшукали такі:Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 31 липня орієнтовно склали близько 40 830 осіб.Найбільших втрат за вчора ворог зазнав на Донецькому напрямку.Інші втрати:особового складу - близько 40830 (+160) осіб ліквідованотанків – 1763 (+4)бойових броньованих машин – 4004 (+9)артилерійських систем – 916 (+10)РСЗВ – 259 (+1)засоби ППО – 117 (+0)літаків – 223 (+1)гелікоптерів – 190 (+0)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 735 (+2)крилаті ракети – 174 (+0)кораблі/катери – 15 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 2902 (+13)спеціальна техніка – 80 (+2).Частина бійців окремого загону спеціального призначення "Любарт" Сил спеціальних операцій ЗСУ 30 липня приїхали на ротацію до Луцька.Про це Суспільному розповів начальник штабу "Любарта"Бійці з червня виконували бойові завдання на південно-східному напрямку."Близько півтора місяця успішно виконували бойові завдання на Запоріжчині та Донеччині, на рахунку успішні бої, кілька десятків ліквідованих ворогів, захоплений в полон ворожий офіцер", – зазначив начальник штабу.Зі слів Андрія Д’яченка, втрат особового складу у "Любарті" немає. "Є поранені, загиблих, на щастя, нема", – розповів начальник штабу.Спецпризначенці-добровольці прибули для реорганізації, а також матимуть короткотерміновий відпочинок після боїв.12-річнийіз села Фаринки на Камінь-Каширщині щодня збирає по 25 кілограмів чорниць.Хлопець щодня назбирує 25 кілограмів чорниць. Здавши ягоди заготівельникові, має кругленьку суму — понад півтори тисячі гривень.Як розповіла бабуся підлітка, показати свою фінансову незалежність від батьків стало головною мотивацією онука до праці. І хоч робота ця не з легких, втім скільки збереш, стільки й заробиш. Владик разом з дорослими прокидається спозаранку, взуває чоботи і гайда до лісу, бо такі затяті збиральники, як він змалку знають ціну кожної копійки.Але не лише одними заробітками переймається влітку Владислав. Щодень хлопець має обов’язок накосити худобі трави, нагодувати господарку. А нарвати вишень на варення — справа, закріплена виключно за ним. Із охотою пристане хлопець на підмогу й мамі, щоб наліпити вареників з чорниці.У Британії відреагували на заклики посольства РФ стратити бійців полку "Азов". Депутат Лейбористської партії Британіїзакликав британську владу видворити російських дипломатів назад до Москви. Із таким проханням британський депутат звернувся до очільниці Міністерства закордонних справ Британії"Це має бути незаконно. Це заклик до військових злочинів. Час Великобританії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трасс (міністр закордонних справ Британії - ред.), що ви збираєтеся робити?", - написав депутат.багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. В рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська. У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець.На Волинь свою отару вівчар привіз вже вантажівкою для тварин. Оселився у селі Новостав, що неподалік Луцька.Вівчару з Донеччини допомагає волинський фермер. Їх вівці тепер в одному стаді і де чиї, кажуть чоловіки, не знають. Поки, каже Володимир Альохін, хазяйнуватимуть з Василем спільно. Навесні домовились увесь приплід поділити порівну.Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.Близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи. З Чернігівки підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блок-постів та не більше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.Українська штурмова авіація завдала двох ударів по російських позиціях у Херсонській області.За даними військових, опорні пункти рашистів розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка.Близько 200 бійців 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в південні області України.