Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець

Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець
Володимир Альохін багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. В рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська.

Суспільному вівчар розповів: тварин вдалося врятувати частково.

У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець.
Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець

"В мене 100 голів лягло за один постріл. Мінометний обстріл коли був. На пасовищі я стояв, намагався відігнати, але таки влучило", – пригадує Володимир Альохін. Вцілілу отару із зони бойових дій чоловік гнав пішки понад 50 кілометрів. Як рятував тварин від обстрілів – зняв на відео.

На Волинь свою отару вівчар привіз вже вантажівкою для тварин. Оселився у селі Новостав, що неподалік Луцька.

Вівчару з Донеччини допомагає волинський фермер Василь Мельник. Їх вівці тепер в одному стаді і де чиї, кажуть чоловіки, не знають.

"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", – каже Василь Мельник.

Випасати стадо допомагають Люся і Рошен, двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз з Донеччини.

Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели у гірській місцевості, – хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході України. Водночас, каже вівчар, клімат занадто вологий. Деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання.

Поки, каже Володимир Альохін, хазяйнуватимуть з Василем спільно. Навесні домовились увесь приплід поділити порівну.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, вівчар, Донеччина
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