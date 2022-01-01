Більше сотні тварин загинули: вівчар пригнав з Донеччини на Волинь врятованих овець

Володимир Альохін багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. В рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська.







У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець.



"В мене 100 голів лягло за один постріл. Мінометний обстріл коли був. На пасовищі я стояв, намагався відігнати, але таки влучило", – пригадує Володимир Альохін. Вцілілу отару із зони бойових дій чоловік гнав пішки понад 50 кілометрів. Як рятував тварин від обстрілів – зняв на відео.



На Волинь свою отару вівчар привіз вже вантажівкою для тварин. Оселився у селі Новостав, що неподалік Луцька.



Вівчару з Донеччини допомагає волинський фермер Василь Мельник. Їх вівці тепер в одному стаді і де чиї, кажуть чоловіки, не знають.



"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", – каже Василь Мельник.



Випасати стадо допомагають Люся і Рошен, двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз з Донеччини.



Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели у гірській місцевості, – хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході України. Водночас, каже вівчар, клімат занадто вологий. Деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання.



Поки, каже Володимир Альохін, хазяйнуватимуть з Василем спільно. Навесні домовились увесь приплід поділити порівну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! багато років розводив овець у Павлівці на Донеччині. В рідному селі чоловіка зараз точаться бої, його помешкання зруйнували російські війська. Суспільному вівчар розповів: тварин вдалося врятувати частково.У Павлівці отара налічувала 520 голів. До Волині дісталися майже 400 овець."В мене 100 голів лягло за один постріл. Мінометний обстріл коли був. На пасовищі я стояв, намагався відігнати, але таки влучило", – пригадує Володимир Альохін. Вцілілу отару із зони бойових дій чоловік гнав пішки понад 50 кілометрів. Як рятував тварин від обстрілів – зняв на відео.На Волинь свою отару вівчар привіз вже вантажівкою для тварин. Оселився у селі Новостав, що неподалік Луцька.Вівчару з Донеччини допомагає волинський фермер. Їх вівці тепер в одному стаді і де чиї, кажуть чоловіки, не знають."Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", – каже Василь Мельник.Випасати стадо допомагають Люся і Рошен, двоє псів вівчарської породи бордер-колі, яких вівчар теж перевіз з Донеччини.Умови на цьому пасовищі для породи, яку вивели у гірській місцевості, – хороші, розповідає Володимир. Тут є протічна вода і більше зелені, ніж на сході України. Водночас, каже вівчар, клімат занадто вологий. Деякі тварини почали хворіти на грибкові захворювання.Поки, каже Володимир Альохін, хазяйнуватимуть з Василем спільно. Навесні домовились увесь приплід поділити порівну.

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