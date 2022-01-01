На Донеччині загинув волинський воїн Віктор Смокович

Віктор Смокович із Великого Куреня, що на Любешівщині.



Про це Олег Кух.



"Невимовний біль втрати в нашій родині. Не стало брата, воїна, захисника України. Віктор Смокович, 1984 року народження, із Великого Куреня, загинув 30 липня 2022 року під Авдієвкою. Спочивай із миром, брате. Пам'ять про тебе назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Вічна і світла пам’ять воїну-Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинувіз Великого Куреня, що на Любешівщині.Про це повідомив голова Любешівської громади"Невимовний біль втрати в нашій родині. Не стало брата, воїна, захисника України. Віктор Смокович, 1984 року народження, із Великого Куреня, загинув 30 липня 2022 року під Авдієвкою. Спочивай із миром, брате. Пам'ять про тебе назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.Вічна і світла пам’ять воїну-Герою!

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