На Донеччині загинув волинський воїн Віктор Смокович
Сьогодні, 15:03
У бою з російськими окупантами загинув Віктор Смокович із Великого Куреня, що на Любешівщині.
Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
"Невимовний біль втрати в нашій родині. Не стало брата, воїна, захисника України. Віктор Смокович, 1984 року народження, із Великого Куреня, загинув 30 липня 2022 року під Авдієвкою. Спочивай із миром, брате. Пам'ять про тебе назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Вічна і світла пам’ять воїну-Герою!
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Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
"Невимовний біль втрати в нашій родині. Не стало брата, воїна, захисника України. Віктор Смокович, 1984 року народження, із Великого Куреня, загинув 30 липня 2022 року під Авдієвкою. Спочивай із миром, брате. Пам'ять про тебе назавжди у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Вічна і світла пам’ять воїну-Герою!
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