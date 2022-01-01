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З тросом на руках і шиї: на Київщині біля колишніх позицій росіян виявили тіло закатованого цивільного

З тросом на руках і шиї: на Київщині біля колишніх позицій росіян виявили тіло закатованого цивільного
На Бучанщині виявили тіло закатованого агресорами цивільного.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Загиблого знайшли у лісосмузі поблизу села Нове Залісся. Чоловік був одягнений у темні зимові брюки, куртку, кофту та чоботи. На шиї у нього був православний хрестик.

«Тіло виявили поряд із колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального тросу. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все вказує на те, що перед смертю чоловіка душили» - відзначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.
З тросом на руках і шиї: на Київщині біля колишніх позицій росіян виявили тіло закатованого цивільного

«Це місце — одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поряд у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька» - зазначив заступник начальника відділення поліції у Бородянці Вадим Чернишук.

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Теги: Росія, Україна, війна
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