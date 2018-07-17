В НБУ пояснили дестабілізацію на ринку готівкової валюти





Про це кажуть в НБУ, пише



Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти в Україні носить тимчасовий характер. Курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти в регіони.



Про це повідомив голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію на валютному ринку.



"Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу", - запевнив Данилишин.



За його словами, перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР. Як зазначив Данилишин, питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.



"Оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, слід звернути увагу на те, що команда Президента України та наші міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами. Відбулось розблокування українських портів, аграрії в непростих умовах продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США, в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити ті позитивні тенденції в економічному секторі, які з’явились завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів. Тому закликаю з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні", - підсумував Данилишин.



Він зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти.



"Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язаніі з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків.Про це кажуть в НБУ, пише УНІАН Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти в Україні носить тимчасовий характер. Курс нестабільний через проблеми з підвезенням готівкової валюти в регіони.Про це повідомив голова Ради Нацбанку України, коментуючи ситуацію на валютному ринку."Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер. Неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою стала однією з причин поточної ситуації. НБУ та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу", - запевнив Данилишин.За його словами, перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР. Як зазначив Данилишин, питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах."Оцінюючи перспективи валютного ринку в Україні, слід звернути увагу на те, що команда Президента України та наші міжнародні партнери не залишають Україну сам на сам з її проблемами. Відбулось розблокування українських портів, аграрії в непростих умовах продовжують збір зернових, налагоджуються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, від ЄС та США, в ЄС та США готується законодавство, яке дозволить використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Тимчасові труднощі на готівковому ринку не можуть зупинити ті позитивні тенденції в економічному секторі, які з’явились завдяки спільним зусиллям української влади та міжнародних партнерів. Тому закликаю з більшим оптимізмом дивитись на перспективи гривні", - підсумував Данилишин.Він зазначив, що після того, як НБУ з 21 липня "скорегував" офіційний курс на 25% до 36,6 гривень за долар вже перший тиждень показав позитивні ефекти."Якщо за січень-травень валютні резерви країни скоротилися на 6 млрд доларів, то лише протягом останнього тижня чистий викуп іноземної валюти Національним банком склав 650 млн доларів. Корегування валютного курсу під умови, що змінилися, не означає нестабільність", – написав він.

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