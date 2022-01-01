На війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Дудік

Андрій Дудік.



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"На війні з проклятою Росією загинув наш захисник - Дудік Андрій. Висловлюємо співчуття дружині, донечці, батькам та рідним! Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній Українець, дбайливий батько та син, надійний товариш і мужній захисник та справжній патріот Локач! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, загинув волинянинПро це повідомили у Локачинській громаді."На війні з проклятою Росією загинув наш захисник - Дудік Андрій. Висловлюємо співчуття дружині, донечці, батькам та рідним! Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній Українець, дбайливий батько та син, надійний товариш і мужній захисник та справжній патріот Локач! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.

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