На війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Дудік
Сьогодні, 13:41
Захищаючи Україну, загинув волинянин Андрій Дудік.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"На війні з проклятою Росією загинув наш захисник - Дудік Андрій. Висловлюємо співчуття дружині, донечці, батькам та рідним! Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній Українець, дбайливий батько та син, надійний товариш і мужній захисник та справжній патріот Локач! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"На війні з проклятою Росією загинув наш захисник - Дудік Андрій. Висловлюємо співчуття дружині, донечці, батькам та рідним! Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній Українець, дбайливий батько та син, надійний товариш і мужній захисник та справжній патріот Локач! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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