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На війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Дудік

На війні з Росією загинув Герой з Волині Андрій Дудік
Захищаючи Україну, загинув волинянин Андрій Дудік.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"На війні з проклятою Росією загинув наш захисник - Дудік Андрій. Висловлюємо співчуття дружині, донечці, батькам та рідним! Андрій назавжди залишиться в нашій пам'яті як справжній Українець, дбайливий батько та син, надійний товариш і мужній захисник та справжній патріот Локач! Вічна пам'ять! Герої не вмирають!" - наголошують у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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